Χανιά: Εν ενεργεία Ρώσος δήμαρχος πίσω από εκβιασμό και εμπρησμό – Τρεις οι συλληφθέντες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις ως προς την υπόθεση εμπρησμού και εκβιασμού που απασχολεί από χτες Κυριακή τόσο τα Χανιά όσο και τη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου και την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή.

Ο εν ενεργεία Ρώσος δήμαρχος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, πίσω από τον εμπρησμό που έλαβε χώρα μέσα Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα, σε κατάστημα επίπλων και παρακείμενο ξυλουργείο, κρύβεται ένα καλοστημένο σχέδιο εκφοβισμού με στόχο την πρώην σύντροφο ενός Ρώσου αξιωματούχου, ο οποίος μάλιστα σήμερα κατέχει θέση εν ενεργεία δήμαρχου σε αστική περιοχή της Μόσχας.

Ο ίδιος φέρεται να απαιτούσε από την πρώην του να του μεταβιβάσει σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας της.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εντολή για την «εκτέλεση» δόθηκε από τον ίδιο τον Ρώσο αξιωματούχο στους τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι λειτούργησαν ως επιχειρησιακός βραχίονας, υλοποιώντας το σχέδιο εκφοβισμού.

Σημειώνεται πως η φωτιά στο κατάστημα προκάλεσε ζημιές και στην επιχείρηση και την περιουσία ενός άλλου πολίτη στον Αποκόρωνα, ο οποίος γειτνίαζε με την επιχείρηση της γυναίκας – θύματος εκφοβισμού.

Η επιχείρηση της Ασφάλειας Χανίων, σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως υψηλής επικινδυνότητας, και έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, ενώ αξιοποιήθηκε οπτικό υλικό αλλά και δεδομένα τηλεφωνικού απορρήτου, μέχρις ότου ταυτοποιηθούν οι τρεις δράστες, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο Ρώσος αξιωματούχος καταζητείται, καθώς θεωρείται ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Οι κατηγορίες για τους 3 συλληφθέντες

Στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση συμμορίας, εμπρησμό και φθορές κατά συναυτουργία, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του αλλοδαπού για απόπειρα εκβίασης με σκοπό την παραχώρηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με έμφαση στον διεθνή χαρακτήρα της υπόθεσης και τις πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα.