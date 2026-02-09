Λαμία: Πέθανε ξαφνικά 43χρονος αστυνομικός, πατέρας δύο μικρών παιδιών

Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει στη Λαμία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 43χρονου εν ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (9/2), ενώ είχε ρεπό από την υπηρεσία του.

Τον βρήκε η σύζυγός του, χωρίς τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το lamiareport.gr, όταν η σύζυγός του πήγε να ξυπνήσει τον 43χρονο, διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ στον 43χρονο. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διακομίστηκε, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Θα γίνει νεκροψία για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έδωσε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Ο 43χρονος αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά και την σύζυγό του.