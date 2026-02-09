Θεσσαλονίκη: Ξεσπά η μητέρα της Έμμας για το τροχαίο με θύμα την κόρη της – «Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη»

Νέα καθυστέρηση προκύπτει ως προς την εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου της 21χρονης Έμμας Καρυωτάκη σε τροχαίο. Αυτή τη φορά ο λόγος είναι ότι καθώς προέκυψε ζήτημα λανθασμένου προσδιορισμού της δικαστικής αρμοδιότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει νέα αναβολή και επανακαθορισμός της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πώς υπάρχει δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος της 23χρονης συνοδηγού του οχήματος που ενεπλάκη στο θανατηφόρο περιστατικό. Αρχικά, η κατηγορούμενη είχε κληθεί να δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τη δικάσιμο να έχει οριστεί για τον Ιανουάριο. Η εκδίκαση όμως δεν προχώρησε, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε τότε την αναβολή της, εκτιμώντας ότι έπρεπε προηγουμένως να ολοκληρωθεί η αστική διαδικασία.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε εσφαλμένη αντίληψη περί αρμοδιότητας. Οι αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο, επιτάσσουν το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία να μην εκδικάζεται πλέον από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αλλά από το Τριμελές. Η παράλειψη να ληφθεί εγκαίρως υπόψη η συγκεκριμένη νομοθετική μεταβολή είχε ως αποτέλεσμα η υπόθεση να προσδιοριστεί ενώπιον αναρμόδιου δικαστηρίου, προκαλώντας νέο κύκλο καθυστερήσεων, όπως γράφει το thestival.gr.

«Αντί να τιμωρούν τους δολοφόνους του παιδιού μας τιμωρούν εμάς»

Όπως τόνισε σε δηλώσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η μητέρα της Εμμανουέλας:

«Ήρθαμε εδώ σήμερα για να μας πουν ότι το μονομελές δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει για υπόθαλψη εγκληματία και ότι πρέπει να πάει στο τριμελές. Το θέμα είναι ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας άλλαξε Σεπτέμβριο, η κλήση για το πρώτο δικαστήριο μας ήρθε 5 Νοεμβρίου μας ήρθε κλήτευση για λάθος δικαστήριο εξ αρχής. Ήρθαμε εδώ 7 Ιανουαρίου και ζήσαμε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, με την έδρα να αρνείται να δικάσει γιατί εκκρεμεί αυτό το δικαστήριο που δεν έχει σχέση γιατί είναι διαφορετικές κατηγορίες. Μας φέρανε έναν μήνα μετά πάλι για να μας πουν τελικά ότι δεν πρέπει να δικαστεί στο μονομελές. Μας ανεβοκατεβάζουν από τα Χανιά 1 μήνα χωρίς λόγο, έχουμε κάνει το Χανιά Θεσσαλονικη, Ομόνοια – Σύνταγμα. Αυτό το πράγμα είναι απάνθρωπο αντί να τιμωρούν τους δολοφόνους του παιδιού μας τιμωρούν εμάς. Σήμερα ήρθαμε μόνο για να παραστούμε».

«Η οικογένεια δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια, μέχρι την τελική δικαίωση»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος του τραγικού αυτού τροχαίου δυστυχήματος, Όθωνας Παπαδόπουλος, είχε να δηλώσει από μέρους του:

«Μια επιπλέον καθυστέρηση, δημιουργείται αναστάτωση διότι από το 2019 και μετά έχουμε συνεχείς μεταβολές και τροποποιήσεις τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Είμαστε εδώ, η προσπάθεια μας συνεχίζεται και δεν πρόκειται η οικογένεια να την εγκαταλείψει μέχρι την τελική δικαίωση. Ήδη μελετούνται πάρα πολύ προσεκτικά και οι παράπλευρες πράξεις, όπως για παράδειγμα πράξεις ψευδορκίας, που σημειώθηκαν σε προσπάθεια συγκάλυψης του δυστυχήματος που στέρησε τη ζωή της Εμμας. Επίσης θα γίνει και δικονομική ενέργεια αναφορικά με το ζήτημα της ευθύνης για συναυτουργία στο κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης».