Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ολοκληρώνεται η εσωτερική έρευνα, λένε οι Πρυτανικές Αρχές – «Έχουμε πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας»

Ολοκληρώνεται η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, έπειτα από πάρτι που γινόταν εντός του χώρου, όπως αναφέρουν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου σε ανακοίνωσή τους.

Σημειώνεται ότι «Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη», ενώ υπογραμμίζεται πως «έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Αναλυτικά, στη δήλωση των Πρυτανικών Αρχών για τα γεγονότα στην Πολυτεχνική, αναφέρονται τα εξής:

«Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Η εισαγγελική παρέμβαση

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί, εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια. Επίσης, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο γι’ αυτή την υπόθεση.

Το περασμένο Σάββατο, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ προς τους αστυνομικούς και εκείνοι απάντησαν με δακρυγόνα και κρότου – λάμψης με αποτέλεσμα για αρκετή ώρα ο χώρος έξω από το ΑΠΘ να θυμίζει «πεδίο μάχης». Μετά τα επεισόδια, έγιναν 313 προσαγωγές ατόμων, που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος τους. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από μολότοφ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα.

