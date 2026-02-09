«Πυρετός» εργασιών στο πρώην «στρατηγείο» της ΝΔ στη Ρηγίλλης που μετατρέπεται σε έπαυλη – Δείτε φωτογραφίες

Τέλος εποχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Αθήνας. Το ιστορικό νεοκλασικό της Ρηγίλλης 18, εκεί που για 40 χρόνια χτυπούσε η «καρδιά» της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέπεται σε πολυτελή έπαυλη και μπαίνει στον χάρτη των πιο exclusive ακινήτων της πρωτεύουσας.

Το κτίριο, που κάποτε ήταν γεμάτο γραφεία, κορυφαία πολιτικά στελέχη και δημοσιογράφους, πλέον ανακαινίζεται για να πάρει ξανά την μορφή για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά, καθώς φιλοξένησε την κατοικία του Αλέξανδρου Διομήδους, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας και πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το στρατηγείο-σύμβολο της παράταξης της ΝΔ, που για δεκαετίες ήταν το σημείο αναφοράς για χιλιάδες φίλους του κόμματος που πλημμύριζαν τη Ρηγίλλης με σημαίες, σε κάθε νίκη της ΝΔ, ρίχνει οριστικά την αυλαία του «δημόσιου» βίου του. Η ιστορία παραδίδει τη σκυτάλη στην πολυτέλεια, και οι τοίχοι που «άκουσαν» κάποια από τα μεγαλύτερα πολιτικά μυστικά της χώρας, πλέον γίνονται μέρος ενός ιδιωτικού καταφυγίου υψηλής αισθητικής.

Οι εργασίες ανακαίνισης

Για χρόνια το κτίριο παρουσίαζε μία εικόνα εγκατάλειψης, όμως τους τελευταίους μήνες, τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το enikos.gr, από τις εργασίες ανακαίνισης που δίνουν σταδιακά ξανά ζωή στο παλαιό γαλάζιο στρατηγείο.

Το διατηρητέο κόσμημα της Ρηγίλλης δεν αλλάζει απλώς όψη, αλλά και ταυτότητα. Με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κληρονομιά, το ακίνητο των 775 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 1.017 τ.μ. μεταμορφώνεται σε μια υπερσύγχρονη τριώροφη έπαυλη, όπου η βαριά ιστορία συναντά την απόλυτη χλιδή.

Οι αίθουσες των συσκέψεων θα δώσουν τη θέση τους σε design σουίτες και εκεί που κάποτε κυριαρχούσε η πολιτική ένταση, τώρα θα υπάρχουν πισίνα, spa και τζακούζι. Οι εμβληματικές μαρμάρινες σκάλες και τα ψηλοτάβανα δωμάτια, που κάποτε αποτελούσαν τους κατεξοχήν χώρους για τη χάραξη στρατηγικής και τις εσωκομματικές ζυμώσεις, θα γίνουν πλέον ένα σκηνικό για μια ζωή ανέσεων.

Η θρυλική «Αίθουσα Κήπου» – που αργότερα μετονομάστηκε σε «Αίθουσα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» στο πίσω μέρος του κτιρίου ήταν από τους πιο φορτισμένους χώρους, καθώς εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. και οι κομματικές εκδηλώσεις, όπως και οι περισσότερες αναμετρήσεις για την προεδρία του κόμματος.

Η ιστορία του κτιρίου στη Ρηγίλλης

Το νεοκλασικό της Ρηγίλλης σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς (1862-1937), ένας από τους πιο σημαντικούς αρχιτέκτονες της εποχής, για λογαριασμό του Αλεξάνδρου Διομήδους, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός της Ελλάδος την περίοδο 1949-1950. Αν και ο ίδιος διέθετε εξοχικό στην Κηφισιά, οι απαιτητικοί του ρόλοι ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και αργότερα ως Πρωθυπουργός, τον ανάγκαζαν να περνά τον περισσότερο χρόνο του στο αρχοντικό της Ρηγίλλης. Τα υπνοδωμάτια της κατοικίας βρίσκονταν στον τελευταίο όροφο, εκεί που μερικές δεκαετίες αργότερα εγκαταστάθηκε το πολύβουο Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τον θάνατό του, μέσω κληροδοτήματος, το 1951, δημιουργήθηκε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. ∆ιοµήδους», που τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμως, η μεταβίβαση του κτιρίου στο κοινωφελές ίδρυμα δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Αν και ο Διομήδης είχε ορίσει ρητά στη διαθήκη του το 1951 ότι το σπίτι του ανήκει στο Ίδρυμα, χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια – λόγω προσβολής της διαθήκης και άλλων νομικών διαδικασιών – μέχρι το ακίνητο να περάσει οριστικά στην ιδιοκτησία του, το 1955.

Οι σκέψεις για αξιοποίησή του

Στη συνέχεια, έπεσαν διάφορες σκέψεις στο τραπέζι σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου, πριν αυτό ταυτιστεί με την πολιτική. Υπήρξαν προτάσεις να μετατραπεί σε σινεμά, ενώ δεν έλειψαν και οι ακραίες φωνές που πρότειναν την κατεδάφισή του για να ανεγερθεί πολυκατοικία ή ακόμα και να γίνει χώρος στάθμευσης.

Ευτυχώς, το σενάριο της κατεδάφισης απορρίφθηκε και προτιμήθηκε η λύση της εκμίσθωσης, μια απόφαση που τελικά διέσωσε το αρχιτεκτονικό κόσμημα και το οδήγησε στο να γίνει το πολιτικό ορόσημο που όλοι γνωρίσαμε τις επόμενες δεκαετίες.

Στη δεκαετία του ΄60 στέγασε την Διεύθυνση Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων και τη Βασιλική Χωροφυλακή ενώ από την άνοιξη του 1975 και ύστερα από επιθυμία του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή εκμισθώθηκε για την στέγαση των κεντρικών γραφείων του κόμματος.

Για 36 ολόκληρα χρόνια, η οδός Ρηγίλλης ήταν το συνώνυμο της ΝΔ. Όμως, τον Φεβρουάριο του 2011, οι ανάγκες της «νέας εποχής» οδήγησαν τον Αντώνη Σαμαρά στην απόφαση για μετακόμιση της έδρας της ΝΔ στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο το κτίριο παρέμεινε σε «γαλάζια χέρια», αφού φιλοξένησε από το 2011 ως το 2013 το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Το οριστικό «αντίο» της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι της γράφτηκε με τον πιο συμβολικό τρόπο τον Σεπτέμβριο του 2015. Σε μια κίνηση γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, ο τότε πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαράκης επέλεξε τη Ρηγίλλης για την τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος, μετατρέποντας τον ιστορικό δρόμο σε σκηνικό για το «κύκνειο άσμα» μιας ολόκληρης εποχής.

Δεν ήταν βέβαια η τελευταία φορά που το εμβληματικό νεοκλασικό «ντύθηκε» κατά κάποιον τρόπο στα γαλάζια και πλημμύρισε από κόσμο, καθώς η ΝΔ γιόρτασε το 2024 τα 50 χρόνια από την ίδρυση της με ένα μεγάλο street party που έλαβε χώρα έξω από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πορεία δεκαετιών, πριν το κτίριο παραδοθεί στη σημερινή του μεταμόρφωση.

Το «ναυάγιο» του ξενοδοχείου και η στροφή στην ιδιωτική έπαυλη

Τα σχέδια για την αξιοποίηση του ιστορικού ακινήτου άλλαξαν ριζικά τα τελευταία χρόνια. Το 2019, το κοινωφελές ίδρυμα «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους» συμφώνησε με τους αδελφούς Θεόδωρο και Γιάγκο Αγιοστρατίτη (τους ιδιοκτήτες του γνωστού ξενοδοχείου «The Margi» στη Βουλιαγμένη), για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου με σκοπό τη μετατροπή του σε ένα luxury boutique hotel σε ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, με το μηνιαίο μίσθωμα να ορίζεται στις 16.000 ευρώ.

Ωστόσο, το φιλόδοξο αυτό project συνάντησε ανυπέρβλητα εμπόδια, από τη μία την πανδημία του κορονοϊού που πάγωσε τις εξελίξεις στην αγορά, και από την άλλη την αντίδραση κατοίκων της περιοχής που αντέδρασαν έντονα, φτάνοντας μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας για να μπλοκάρουν τη λειτουργία ξενοδοχείου στη γειτονιά τους.

Αυτές οι πιέσεις οδήγησαν τελικά σε τροποποίηση του σχεδιασμού, που προβλέπει μια πολύ πιο ήπια ανακαίνιση, η οποία θα μεταμορφώσει το κτίριο σε μια μοναδική στο είδος της έπαυλη, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του χαρακτήρα του χωρίς τις επιβαρύνσεις μιας εμπορικής χρήσης.

Η υλοποίηση του έργου προχωρά πλέον με ταχείς ρυθμούς, καθώς έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Τον Απρίλιο του 2024 δόθηκε το «πράσινο φως» από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ενώ ακολούθησε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η τελευταία τυπική σφραγίδα μπήκε μέσα στο 2025, με την έκδοση της άδειας από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων και αυτή τη στιγμή οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την τεχνική εταιρεία Kube Contractors, που έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων υψηλών προδιαγραφών.