«Ηλέκτρα»: H Δόμνα εξαφανίζεται από προσώπου γης – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία θα μεταδοθούν εκτάκτως αυτή την εβδομάδα Δευτέρα 9, Τρίτη 10 και Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1 λόγω της μετάδοσης του Α΄ & Β΄ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026.

Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα αναζητούν την Δόμνα σε όλο το νησί

Ο Νικόλας μυρίζει στον Τάκη το άρωμα της Αγνής και αρχίζει να βάζει στη θέση τους τα κομμάτια του παζλ. Η Φιόνα ίσως να είναι υπεύθυνη για περισσότερους φόνους απ’ όσους νομίζει. Ο Βρεττός επιστρέφει στο ναυπηγείο και ανακοινώνει σε όλους πως ο Πέτρος είναι γιος του και του δίνει τα ηνία, διώχνοντας ταυτόχρονα τον Νικόλα. Η Δόμνα εγκαταλείπει το σπίτι της για άγνωστο προορισμό και αφήνει μονάχα ένα σημείωμα.

Στο ναυπηγείο, η ανακοίνωση του Βρεττού πως ο Πέτρος είναι γιος του και διάδοχος της θέσης του, προκαλεί αναστάτωση. Μόνο ο Νικόλας μένει ήρεμος και βρίσκει ευκαιρία να κάνει μια δική του αποκάλυψη στη Φιόνα: η κόρη της γνωρίζει, πλέον, ότι εκείνη σκότωσε τον πατέρα της. Την ίδια ώρα, ο Χάρης πιέζει τη Ναταλί, να του πει για ποιο λόγο κατηγορεί τη μητέρα της, ότι σκότωσε την Αγνή.

Ο Βρεττός ζητάει από την Τιτίκα να κάνουν μια συζήτηση και της αποκαλύπτει έναν ακόμα θάνατο: τον δικό του. Με τη βοήθεια του Μίμη, ο Παύλος καταφέρνει να εντοπίσει τη διεύθυνση, που ίσως βρίσκεται η κόρη του. Η Νεφέλη όμως, του ξεκαθαρίζει πως αυτό το παιδί, δεν το θέλει και εκείνος της απαντά, ότι θα το μεγαλώσει μόνος του. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα, αναζητούν την Δόμνα σε όλο το νησί. Τον Στέργιο, τον τρώνε οι τύψεις, κι η Μάρω προσπαθεί να τον αλαφρύνει, λέγοντας του, πως δεν φταίει.

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 81ο

Ο Νικήτας σπάει τον μυστικό κώδικα με τις νότες και ανακαλύπτει ένα όνομα. Είναι το όνομα εκείνου που έχει το μωρό της Νεφέλης όμως; Ο Νικόλας μυρίζει στον Τάκη το άρωμα της Αγνής και αρχίζει να βάζει στη θέση τους τα κομμάτια του παζλ. Η Ναταλί του δίνει ένα ακόμα κομμάτι. Η Φιόνα ίσως να είναι υπεύθυνη για περισσότερους φόνους απ’ όσους νομίζει. Ο Βρεττός επιστρέφει στο ναυπηγείο και ανακοινώνει σε όλους πως ο Πέτρος είναι γιος του και του δίνει τα ηνία, διώχνοντας ταυτόχρονα τον Νικόλα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Δόμνα εγκαταλείπει το σπίτι της για άγνωστο προορισμό και αφήνει μονάχα ένα σημείωμα. Η Ηλέκτρα δυσφορεί με τη συνεχή παρουσία του Νικήτα στη ζωή της. Την ίδια ώρα, ο Μίμης θυμάται μια διεύθυνση που είχε δει στο μαιευτήριο. Θα είναι αυτό το κλειδί για να βρεθεί το μωρό; «Υποψιάζομαι τη Φιόνα για τον φόνο της Αγνής», θα πει η Ναταλί στον Χάρη και θα ζητήσει ως αντάλλαγμα να μάθει την αλήθεια για τον φόνο του πατέρα της.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 82ο

Μυστικά που αποκαλύπτονται, για να αποκαλύψουν προθέσεις και σχέδια. Στο ναυπηγείο, η ανακοίνωση του Βρεττού πως ο Πέτρος είναι γιος του και διάδοχος της θέσης του, προκαλεί αναστάτωση. Μόνο ο Νικόλας μένει ήρεμος και βρίσκει ευκαιρία να κάνει μια δική του αποκάλυψη στη Φιόνα: η κόρη της γνωρίζει, πλέον, ότι εκείνη σκότωσε τον πατέρα της. Την ίδια ώρα, ο Χάρης πιέζει τη Ναταλί, να του πει για ποιο λόγο κατηγορεί τη μητέρα της, ότι σκότωσε την Αγνή. Ο Βρεττός ζητάει από την Τιτίκα να κάνουν μια συζήτηση και της αποκαλύπτει έναν ακόμα θάνατο: τον δικό του.

Με τη βοήθεια του Μίμη, ο Παύλος καταφέρνει να εντοπίσει τη διεύθυνση, που ίσως βρίσκεται η κόρη του. Η Νεφέλη όμως, του ξεκαθαρίζει πως αυτό το παιδί, δεν το θέλει και εκείνος της απαντά, ότι θα το μεγαλώσει μόνος του. Ο Στέργιος βρίσκει το σημείωμα της Δόμνας. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα, την αναζητούν σε όλο το νησί. Τον Στέργιο, τον τρώνε οι τύψεις, κι η Μάρω προσπαθεί να τον αλαφρύνει, λέγοντας του, πως δεν φταίει. «Φταίω», ψελλίζει εκείνος, «φταίω που… σαν σε βλέπω… αλαφραίνει η ψυχούλα μου…» Η Μάρω παγώνει. Όπως παγώνει και ο Νικόλας, όταν καταλαβαίνει ότι η Αγνή, γύρισε στο ναυπηγείο για να πάρει τα λεφτά της Φιόνας.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 83ο

Τον βαθύ τους πόνο, μαζί και τα αναπάντητα ερωτήματα, πνίγουν στο ποτό ο Πέτρος και η Ναταλί, ενώ η Φιόνα, παλεύει να τους διαλύσει την αμφιβολία, που έσπειρε ο Νικόλας. Την ίδια ώρα, ο Τάκης εξαφανίζεται από το πόστο του αφήνοντας τη Φιόνα στα καρφιά. Ο Πέτρος, αγανακτισμένος, ψάχνει τη Φιλιώ, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να την κρατήσει κοντά του. Η Φιλιώ όμως πλέον γνωρίζει όλη την αλήθεια για το παρελθόν του άντρα της με την Ουρανία.

Στο ναυπηγείο, ο Βρεττός παλεύει να βρει έναν τρόπο για να κλείσει στη φυλακή την Καρτάλη και προς έκπληξή του, ανακαλύπτει μια αλήθεια, που, μέχρι πρότινος, είχε μπροστά στα μάτια του. Αποφασισμένος λέει στην Τιτίκα: «Εμείς θα νικήσουμε, Τιτίκα… όχι αυτή! Εμείς!». Ένας ακόμη πόλεμος δίνεται έξω από ένα σπίτι στην Αθήνα από τον Μπόγρη και τον Μίμη, που ψάχνουν αγωνιωδώς το μωρό του Παύλου και της Νεφέλης, όσο η Ηλέκτρα, με την υποστήριξη του Νικήτα, προσπαθεί να βρει τη Δόμνα, που έχει χαθεί από προσώπου γης. Ο Νικόλας προσδοκά σε μια ομολογία, λίγο πριν φέξει η αυγή… «Δεν θα χτυπήσω το όπλο, αλλά το μυαλό που το όπλισε» υπόσχεται.

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ