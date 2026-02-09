Απάντηση Βενιζέλου στην κυβέρνηση: Θέλει να διορθώσει το άρθρο 86, αφού πρώτα το καταστρατήγησε

Ένα νέο πολιτικό μέτωπο άνοιξε, όπως δείχνουν τα γεγονότα, για την κυβέρνηση, αυτό με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος “σήκωσε το γάντι” και άσκησε εκ νέου σκληρή κριτική στην κυβερνώσα παράταξη, για τις προθέσεις της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο κ. Βενιζέλος μίλησε στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα “Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος”, όπου μεταξύ άλλων σημείωσε:

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ.