Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι, που έπεσε μέσα σε σιντριβάνι, στην Καλλιθέα, καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr.

Είναι βράδυ Κυριακής (8/2) και οι αστυνομικοί βάζουν το παιδί, που εκείνη την ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του, μέσα σε περιπολικό της ΕΛΑΣ, προκειμένου να το μεταφέρουν γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ανοίγουν τον δρόμο οι δικυκλιστές της ΔΙΑΣ

Οι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που έφτασαν πρώτοι στην πλατεία Κύπρου όπου συνέβη το περιστατικό και προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, ανοίγουν τον δρόμο για το περιπολικό, σε μία προσπάθεια να μην χαθεί χρόνος που ήταν πολύτιμος για το μικρό κοριτσάκι.

Με τις σειρήνες καλούν τους υπόλοιπους οδηγούς να κάνουν στην άκρη, ώστε να περάσει το περιπολικό με το παιδί.

Κατάφεραν να μεταφέρουν στο κοριτσάκι σε σύντομο χρονικό διάστημα στο «Παίδων», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 40 λεπτά να το κρατήσουν στη ζωή. Κατάφεραν να το επαναφέρουν και αμέσως το διασωλήνωσαν.

Η κατάσταση του παιδιού παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γονείς του, 23 και 26 ετών, οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Δείτε το βίντεο από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο:

Το χρονικό

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, όταν κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν να το ψάχνουν στην πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός, προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί με το περιπολικό στο «Αγλαΐα Κυριακού».