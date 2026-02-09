Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ», λέει ο άνδρας που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (08/02) στην Καλλιθέα, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, περιέγραψε ο άνθρωπος που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για έναν εργαζόμενο σε εστιατόριο, κοντά στην πλατεία, ο οποίος μόλις άκουσε τις φωνές και αντιλήφθηκε τον πανικό που επικρατούσε, βγήκε έξω από το μαγαζί και πήγε στο σημείο για να βοηθήσει καθώς γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, όπως είπε, μιλώντας στο Action24.

«Είδα ένα τσούρμο ανθρώπων να τρέχει πάνω κάτω, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει στην αρχή. Είδα έναν άνθρωπο να κρατάει ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του, και προσπαθούσε να το αφήσει στο έδαφος. Τότε κατάλαβα ότι το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του» ανέφερε αρχικά.

«Υπήρχε άγχος, ένταση»

«Υπήρχε άγχος, ένταση, και καταλαβαίνω ότι στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος. Προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, λέγοντας ψέματα ότι είμαι γιατρός για να μπορέσουν να με αφήσουν. Εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν αστυνομικοί» πρόσθεσε.

Όπως λέει ο εργαζόμενος, έχει κάνει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. «Γνωρίζω τα βασικά, μπορώ να κάνω ΚΑΡΠΑ. Στην αρχή μου έσπρωχναν τα χέρια, και τότε τους είπα ότι είμαι γιατρός, “σταματήστε”. Ξεκινάω ΚΑΡΠΑ, προσπαθώ ξανά και ξανά, και κάποια στιγμή το παιδί ξέρασε. Το γυρνάω στα πλάγια και έβγαλε υγρά από την μύτη. Πλησιάζω το αυτί μου για να ακούσω αν αναπνέει και προσπαθώ να μετρήσω σφυγμό. Δεν με αφήνουν, και πήγαν να το κουνήσουν, και τους είπα να το αφήσουν σε εμένα. Τότε ήρθαν οι αστυνομικοί, που έκαναν και εκείνοι ΚΑΡΠΑ, το πήραν στην αγκαλιά τους, και έφυγαν».

Δείτε το βίντεο με την συγκλονιστική περιγραφή

 

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

