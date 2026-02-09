ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Live η συνέντευξη Τύπου Σκανδαλίδη, Βαρδακαστάνη και Τσουκαλά

Αυτή την ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς παραχωρούν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να παρουσιαστεί η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης, η οποία θα αποτελείται από περισσότερα από 30 μέλη και θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας διεύρυνσης έως το συνέδριο, αλλά και στη συνέχεια.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου: