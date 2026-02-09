Βελόπουλος: Κακώς ο πρωθυπουργός πηγαίνει στον Ερντογάν που αμφισβητεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος

«Ο πρωθυπουργός για να ασκήσει εθνική πολιτική, έπρεπε να εκδώσει τέσσερις NAVTEX από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κάσο, για να ακυρώσει στην πράξη και στο πεδίο την τουρκική NAVTEX και όχι να πηγαίνει στον Ερντογάν, ο οποίος αμφισβητεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «εάν αυτό δεν είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας μέσω της πλάγιας οδού, τι μπορεί να είναι; Προδοσία; Μειοδοσία; Ενδοτισμός; Οι απαντήσεις βγαίνουν αβίαστα».

 

«Συνταγματική αναθεώρηση με ΝΔ δεν γίνεται»

«Συνταγματική αναθεώρηση με ΝΔ δεν γίνεται, διότι είναι η κυβέρνηση που έκανε κουρέλι το σύνταγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απ’ ευθείας αναθέσεις, τις υποχρεωτικότητες και τα ακαταδίωκτα. Είναι το κόμμα της διαφθοράς, της διαπλοκής και του αυταρχισμού» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 

«Να καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια»

«Όταν μιλάς για επεισόδια μετά από πάρτι στα πανεπιστήμια και ταυτόχρονα ακούς τη ΝΔ να διαμαρτύρεται, τότε μας έρχονται στο νου τα πάρτι της ΔΑΠ με “α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ”, με υπουργούς, βουλευτές, που έτσι μόνον δίποδα στη ζούγκλα άδουν. Ας καταργήσουν τις παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια και τα Α και τα Ου» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

«Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ»

«Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «το χειρότερο;» είναι ότι «μετέφεραν ευρωπαϊκά προγράμματα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποιούσε ότι ήταν παράνομο. Βουτηγμένοι όλοι στην διαφθορά και στην διασπάθιση δημοσίου χρήματος».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:49 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Απάντηση Βενιζέλου στην κυβέρνηση: Θέλει να διορθώσει το άρθρο 86, αφού πρώτα το καταστρατήγησε

Ένα νέο πολιτικό μέτωπο άνοιξε, όπως δείχνουν τα γεγονότα, για την κυβέρνηση, αυτό με τον Ευάγ...
18:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα… Η ελληνική γλώσσα γέννησε ένν...
18:08 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων» – Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάν...
16:37 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Πυρετός» εργασιών στο πρώην «στρατηγείο» της ΝΔ στη Ρηγίλλης που μετατρέπεται σε έπαυλη – Δείτε φωτογραφίες

Τέλος εποχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Αθήνας. Το ιστορικό νεοκλασικό της Ρηγ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα