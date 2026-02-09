Βελόπουλος: Κακώς ο πρωθυπουργός πηγαίνει στον Ερντογάν που αμφισβητεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο

«Ο πρωθυπουργός για να ασκήσει εθνική πολιτική, έπρεπε να εκδώσει τέσσερις NAVTEX από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κάσο, για να ακυρώσει στην πράξη και στο πεδίο την τουρκική NAVTEX και όχι να πηγαίνει στον Ερντογάν, ο οποίος αμφισβητεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «εάν αυτό δεν είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας μέσω της πλάγιας οδού, τι μπορεί να είναι; Προδοσία; Μειοδοσία; Ενδοτισμός; Οι απαντήσεις βγαίνουν αβίαστα».

«Συνταγματική αναθεώρηση με ΝΔ δεν γίνεται»

«Συνταγματική αναθεώρηση με ΝΔ δεν γίνεται, διότι είναι η κυβέρνηση που έκανε κουρέλι το σύνταγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απ’ ευθείας αναθέσεις, τις υποχρεωτικότητες και τα ακαταδίωκτα. Είναι το κόμμα της διαφθοράς, της διαπλοκής και του αυταρχισμού» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Να καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια»

«Όταν μιλάς για επεισόδια μετά από πάρτι στα πανεπιστήμια και ταυτόχρονα ακούς τη ΝΔ να διαμαρτύρεται, τότε μας έρχονται στο νου τα πάρτι της ΔΑΠ με “α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ”, με υπουργούς, βουλευτές, που έτσι μόνον δίποδα στη ζούγκλα άδουν. Ας καταργήσουν τις παρατάξεις και θα σταματήσουν και τα επεισόδια και τα Α και τα Ου» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ»

«Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «το χειρότερο;» είναι ότι «μετέφεραν ευρωπαϊκά προγράμματα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποιούσε ότι ήταν παράνομο. Βουτηγμένοι όλοι στην διαφθορά και στην διασπάθιση δημοσίου χρήματος».