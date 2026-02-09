Γαλλία: Πανομοιότυποι δίδυμοι δικάζονται για διπλό φονικό – Γιατί οι αρχές δεν μπορούν να αποδείξουν ποιος πυροβόλησε

Δύο 33χρονοι πανομοιότυποι δίδυμοι βρίσκονται στο εδώλιο γαλλικού δικαστηρίου κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους σε διπλή δολοφονία, ωστόσο οι αρχές δηλώνουν αδυναμία να αποδείξουν ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη, καθώς μοιράζονται ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό.

Οι δίδυμοι αδελφοί Σαμουέλ και Ζερεμί Υ. συγκαταλέγονται στους πέντε κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 17χρονου Τιντιάν Μπ. και του 25χρονου Σοφιάν Μ., οι οποίοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 στο Σαιντ-Ουέν-συρ-Σεν, βόρειο προάστιο του Παρισιού. Παράλληλα, δικάζονται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έξι ακόμη ατόμων, σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Διπλό φονικό σε περιοχή διακίνησης ναρκωτικών

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Libération, τα δύο θύματα της πρώτης επίθεσης δολοφονήθηκαν σε συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στη Σουμπίζ, σε χώρο που φέρεται να συνδεόταν με εμπόριο ναρκωτικών. Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι οι δίδυμοι είχαν συνωμοτήσει για τις δολοφονίες στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

DNA εντοπίστηκε επίσης σε αυτόματο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση του Οκτωβρίου 2020, ωστόσο οι εγκληματολογικές εξετάσεις δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το όπλο σε έναν εκ των δύο αδελφών, καθώς πρόκειται για μονοζυγωτικά δίδυμα.

«Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει»

Όπως εξήγησαν οι αρχές στο δικαστήριο του Σεν-Σαιν-Ντενί, οι δύο άνδρες έχουν γεννηθεί από το ίδιο γονιμοποιημένο ωάριο και διαθέτουν πανομοιότυπο DNA, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη γενετική τους διάκριση.

«Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ερευνητής κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το BBC.

Εναλλαγή ρούχων, τηλεφώνων και στοιχείων ταυτότητας

Η αστυνομία κατηγορεί τους δίδυμους ότι εκμεταλλεύονταν συνειδητά την απόλυτη ομοιότητά τους κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης. Σύμφωνα με τις αρχές, αντάλλασσαν συχνά ρούχα, κινητά τηλέφωνα και ακόμη και στοιχεία ταυτότητας, δυσχεραίνοντας έτσι την ταυτοποίησή τους.

«Αντάλλασσαν ρούχα, τηλεφωνικές γραμμές και έγγραφα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα εκμεταλλεύτηκαν την ιδιότητά τους ως δίδυμοι στην εγκληματική τους πορεία», δήλωσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ερευνητές στηρίζονται πλέον σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικές υποκλοπές και αναλυτικά δεδομένα επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να αποδώσουν με ακρίβεια συγκεκριμένες πράξεις στον καθένα από τους δύο.

Η υπόθεση συνδέεται με τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και τη βία συμμοριών στη γαλλική περιφέρεια, σύμφωνα με τη Libération. Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: People