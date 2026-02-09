Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την έκθεση της EFSA – Τι λέει για τους εμβολιασμούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο εμβολιασμός δεν μπορεί επί του παρόντος να θεωρηθεί ώριμο ή ουδέτερο εργαλείο ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου, σχολιάζοντας την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με τίτλο: «Sheep and goatpox: vaccines and vaccination scenarios to control the epidemics in Greece and Bulgaria in 2025», που δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Μεταξύ άλλων, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Αιγοπροβάτων, τονίζει ότι «εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες και περιορισμοί που καθιστούν την ευρεία ή συστηματική χρήση εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP) στην Ελλάδα επιστημονικά και επιχειρησιακά επισφαλή στο παρόν στάδιο».

Τα βασικά συμπεράσματα της Επιτροπής

Συμπερασματικά, προκύπτουν τα εξής:

«Συνολικά, η παρούσα ανάλυση αναδεικνύει ότι, παρά τη σημαντική επιστημονική συμβολή της έκθεσης της EFSA στη συστηματική αποτύπωση της διαθέσιμης γνώσης, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες και περιορισμοί που καθιστούν την ευρεία ή συστηματική χρήση εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP) στην Ελλάδα επιστημονικά και επιχειρησιακά επισφαλή στο παρόν στάδιο.

Η απουσία εγκεκριμένων εμβολίων στην ΕΕ, η έλλειψη δυνατοτήτων DIVA, τα περιορισμένα και ετερογενή δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκές -και ειδικότερα ελληνικές- φυλές, καθώς και οι ενδείξεις πιθανής αποβολής εμβολιακού ιού από ζώντα, μειωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλια, συνιστούν κρίσιμους παράγοντες κινδύνου για την επιτήρηση, το καθεστώς απαλλαγής και την αξιοπιστία των μέτρων εκρίζωσης.

Παράλληλα, οι μεθοδολογικοί περιορισμοί της επιδημιολογικής μοντελοποίησης, η μη πλήρης ευθυγράμμιση της βιβλιογραφικής αναζήτησης με τα επιχειρησιακά ερωτήματα του ενωσιακού πλαισίου εκρίζωσης και οι πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής παρατεταμένων περιορισμών μετακίνησης στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα, υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης δεν μπορούν να μεταφραστούν άμεσα σε εφαρμόσιμη στρατηγική πολιτικής.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο εμβολιασμός δεν μπορεί επί του παρόντος να θεωρηθεί ώριμο ή ουδέτερο εργαλείο ελέγχου της SGP στην Ελλάδα, ιδίως σε περιβάλλον όπου ο πρωταρχικός στόχος παραμένει η ταχεία εκρίζωση και η διατήρηση ή ανάκτηση καθεστώτος απαλλαγής από τη νόσο.

Οποιαδήποτε μελλοντική εξέταση εμβολιαστικών στρατηγικών θα πρέπει να προηγείται από στοχευμένες, καλά σχεδιασμένες δοκιμές πεδίου, προσαρμοσμένες στις τοπικές επιδημιολογικές, γενετικές και διαχειριστικές συνθήκες, καθώς και από σαφή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην επιτήρηση, το εμπόριο και την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των μέτρων».

Πατήστε εδώ και δείτε την επιστημονική τοποθέτηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Αιγοπροβάτων επί της έκθεσης της EFSA

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το ...
17:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέ...
17:51 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος π...
17:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα