Κεραμέως στον Realfm 97,8: Έχουμε ρεκόρ μείωσης της ανεργίας – Τι είπε για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την υπόθεση Παναγόπουλου

«Έχουμε ένα ρεκόρ μείωσης της ανεργίας, είμαστε στο 7,5%» τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Όπως είπε η κα Κεραμέως, «έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% από το 2008. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 18 χρόνων. Το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 7,3%. Άρα απέχουμε μόλις 0,2% από τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας».

Η υπουργός Εργασίας εξήγησε ότι «αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από 560.000 νέες δουλειές που δεν υπήρχαν το 2019. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που σημειώνουν μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης από άλλους. Για παράδειγμα όλος ο κλάδος της Πληροφορικής – των Η/Υ, του Προγραμματισμού, της Τεχνητής Νοημοσύνης – έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Επίσης οι κατασκευές και οι υπηρεσίες που αφορούν στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζουν αύξηση».

Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «δεν είναι όμως μόνο το ποσοτικό στοιχείο αλλά και το ποιοτικό. Πρώτα απ’ όλα, ποιοτικό στοιχείο είναι αν μιλάμε για πλήρη ή μερική απασχόληση. Η πλήρης απασχόληση έχει ανέβει στο 78,5%, ενώ όταν ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση το 2019 ήταν στο 69%. Έχουμε 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξησης στην πλήρη απασχόληση. Δηλ. σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν σε πλήρη απασχόληση».

Για τους μισθούς

Σχετικά με τους μισθούς, η κα Κεραμέως υποστήριξε ότι «έχουμε πολύ δρόμο για να διανύσουμε».

Όπως είπε, «ξεκινήσαμε από τα 650 ευρώ κατώτατο μισθό. Σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ και είμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο τον μήνα Μάρτιο για να τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου. Επίσης, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ και θέλουμε περισσότερο, αλλά σε αυτό ρόλο θα παίξουν και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, «αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Όπου υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερους μισθούς και παροχές».

Η κα Κεραμέως τόνισε πως «έχουμε μία Εθνική Συμφωνία για πρώτη φορά κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, που καθίσαμε κάτω και συμφωνήσαμε πώς θα συνάπτουμε πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις και πώς θα επεκτείνονται αυτές».

Για τις ασφαλιστικές εισφορές

«Οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν πράγματι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη το 2019. Έκτοτε έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και επίκειται και άλλη μισή μονάδα το 2027 και είμαστε πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο» ανέφερε η Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε:

«Από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των Ταμείων άρα η χρυσή ισορροπία που πρέπει να τηρήσουμε, είναι από τη μία να ελαφρύνουμε τα βάρη εργαζομένων και επιχειρήσεων, άρα συνολικά στην αγορά εργασίας και από την άλλη να προστατεύουμε το ασφαλιστικό σύστημα».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Η κα Κεραμέως αναφερόμενη στην υπόθεση Παναγόπουλου και τη ΓΣΕΕ που είναι ένας από τους κοινωνικούς εταίρους για την Εθνική Συμφωνία, είπε τα εξής:

«Η συμφωνία είναι με τον θεσμικό κοινωνικό εταίρο που είναι η ΓΣΕΕ. Οι κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι πολύ σοβαρές και θα περιμένουμε την πλήρη διερεύνησή τους από τις αρμόδιες Αρχές, αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Αλλά ότι έχουμε ένα Τριτοβάθμιο Οργανισμό στη χώρα που εκπροσωπεί όλους τους εργαζομένους, τον έχουμε, είναι η ΓΣΕΕ».