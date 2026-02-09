«Το παιδί»: Παίρνει το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν

Enikos Newsroom

Media

Το παιδί

Και στην επόμενη… τάξη του τηλεοπτικού ανταγωνισμού θα περάσει «Το παιδί» στην ΕΡΤ, με βάση την Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά, η οποία μεταδίδεται καθημερινά στις 23:00 και έχει γίνει πολύ αγαπητή στο κοινό, παίρνει το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν. Παρότι τα ποσοστά τηλεθέασης δεν αποτυπώνουν το ρεύμα που έχει αναπτύξει, η σειρά αποτιμάται πολύ θετικά από τους ιθύνοντες της ΕΡΤ.

Αναμένεται η επίσημη έγκριση από την ΕΡΤ

Από την πρώτη εβδομάδα προβολής, η μαύρη κωμωδία, που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με την απρόβλεπτη πλοκή, κέρδισε τις εντυπώσεις «χτίζοντας» φανατικό κοινό. Το μέλλον για το «Παιδί» διαγράφεται… λαμπρό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί και επίσημη έγκριση από την ΕΡΤ προς την εταιρεία παραγωγής Foss Productions για νέο κύκλο επεισοδίων που θα μεταδοθεί τη σεζόν 2026-2027.

Η εξομολόγηση του Βασίλη Μπούτσικου για την σειρά

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Βασίλης Μπούτσικος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», είχε αναφέρει πως:  «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία για τον ρόλο στη σειρά είχε να κάνει κυρίως με το να μην θεωρηθεί ότι με κάποιο τρόπο κοροϊδεύουμε κάτι ή δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά κάτι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου ανησυχία. Όχι τόσο το αν θα πουν “α, τι καλά που το κάνω”, ας πούμε».

«Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν παιδιά ή να βρίσκονται οι ίδιοι στο φάσμα του αυτισμού, οπότε έχει σημασία το να μην θεωρήσεις κάτι δεδομένο και με κάποιο τρόπο να μην το θεωρήσεις απλοϊκό. Ταυτόχρονα, όμως, ούτε κάτι που δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν αυτές τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε πώς μιλάμε γι’ αυτό», είχε συνεχίσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:02 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Ηλέκτρα»: H Δόμνα εξαφανίζεται από προσώπου γης – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκ...
17:40 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Οι σειρές επιστρέφουν στην αρχική τους θέση

Έπειτα από δύο εβδομάδες έκτακτων αλλαγών και ανατροπών, η prime time του Alpha βρίσκει τον… ε...
17:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Έρχεται η συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Σε διευρυμένη συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση προχωρά η ΕΡΤ, με βάση την Reallife. Μετά το δραμα...
16:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Πλήρης ανανέωση της prime time την προσεχή σεζόν

Μετά τον «Άγιο έρωτα», οριστικό φινάλε τον Ιούνιο και για το «Να μ’ αγαπάς», με βάση την Reall...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα