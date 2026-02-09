«Το παιδί»: Παίρνει το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν

Και στην επόμενη… τάξη του τηλεοπτικού ανταγωνισμού θα περάσει «Το παιδί» στην ΕΡΤ, με βάση την Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά, η οποία μεταδίδεται καθημερινά στις 23:00 και έχει γίνει πολύ αγαπητή στο κοινό, παίρνει το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν. Παρότι τα ποσοστά τηλεθέασης δεν αποτυπώνουν το ρεύμα που έχει αναπτύξει, η σειρά αποτιμάται πολύ θετικά από τους ιθύνοντες της ΕΡΤ.

Αναμένεται η επίσημη έγκριση από την ΕΡΤ

Από την πρώτη εβδομάδα προβολής, η μαύρη κωμωδία, που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με την απρόβλεπτη πλοκή, κέρδισε τις εντυπώσεις «χτίζοντας» φανατικό κοινό. Το μέλλον για το «Παιδί» διαγράφεται… λαμπρό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί και επίσημη έγκριση από την ΕΡΤ προς την εταιρεία παραγωγής Foss Productions για νέο κύκλο επεισοδίων που θα μεταδοθεί τη σεζόν 2026-2027.

Η εξομολόγηση του Βασίλη Μπούτσικου για την σειρά

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Βασίλης Μπούτσικος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», είχε αναφέρει πως: «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία για τον ρόλο στη σειρά είχε να κάνει κυρίως με το να μην θεωρηθεί ότι με κάποιο τρόπο κοροϊδεύουμε κάτι ή δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά κάτι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου ανησυχία. Όχι τόσο το αν θα πουν “α, τι καλά που το κάνω”, ας πούμε».

«Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν παιδιά ή να βρίσκονται οι ίδιοι στο φάσμα του αυτισμού, οπότε έχει σημασία το να μην θεωρήσεις κάτι δεδομένο και με κάποιο τρόπο να μην το θεωρήσεις απλοϊκό. Ταυτόχρονα, όμως, ούτε κάτι που δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν αυτές τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε πώς μιλάμε γι’ αυτό», είχε συνεχίσει.