Λαμία: Μητέρα παράτησε στα δικαστήρια το 9,5 ετών παιδί της με αυτισμό – «Ούτε τα ελάχιστα ρούχα δεν παρέδωσε»

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Λαμία γύρω από την υπόθεση ενός παιδιού 9,5 ετών, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα του το παράτησε στα δικαστήρια, μετά την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία περνούσε η επιμέλεια στον βιολογικό πατέρα. Οι γονείς δεν είναι παντρεμένοι.

Όπως γίνεται γνωστό, ο πατέρας, αν και το έχει αναγνωρίσει και μέχρι τώρα εμφανίζεται να πλήρωνε κανονικά διατροφή, δεν είχε σχεδόν ποτέ έρθει σε επαφή μαζί του, καθώς όπως υποστηρίζει ο ίδιος, το μεγαλύτερο διάστημα, η μητέρα ήταν εξαφανισμένη.

Μάλιστα, δεν γνώριζε καν το ιατρικό του πρόβλημα και παρά την καλή του πρόθεση να το μεγαλώσει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Η αλλοδαπή πρώην σύντροφός του παράτησε το παιδάκι μόνο με τα ρούχα που φορούσε, χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή που λαμβάνει, χωρίς τις ιατρικές του εξετάσεις, χωρίς καν κάποια βαλίτσα με τα ρούχα του και εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το Lamiareport.gr.

Αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος και κρεβάτι για νοσηλεία

Οι εικόνες που ακολούθησαν στα δικαστήρια και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου αναζήτησε βοήθεια ο πατέρας, ήταν δραματικές.

Αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες εξετάσεις.

“Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του“, δήλωσε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας.

Από την πλευρά της μητέρας του παιδιού η πληρεξούσια δικηγόρος της, κ. Ελευθερία Βάρσου, δήλωσε στο LamiaReport:

“Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον“.