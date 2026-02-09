Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και η… καρέκλα του αρχηγού – Πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Δύο αδέλφια από το Καζακστάν, με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», ήταν οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που παρήγαγε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συμμορία εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική αστυνομική έρευνα, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (6/1) και στην οποία συμμετείχαν περίπου 300 αστυνομικοί, σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 26 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και οι δύο αρχηγοί του, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή άλλων 9 ατόμων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και συνέργεια σε λαθρεμπορία.

Ο «Πούτιν»

Ένας 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν είχε το προσωνύμιο «Πούτιν», ως ένδειξη δύναμης και εξουσίας,

Η σκληρή ομάδα των κακοποιών είναι αντίπαλοι της «Μαφίας των Τσιγαραδών» του επονομαζόμενου Έντικ ή αλλιώς «Φωνή από το Ντουμπάι», που είναι ο Νο1 καταζητούμενος για τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μάλιστα τα πρωτοπαλίκαρα του Έντικ αποκαλούσαν τον 48χρονο «Μπαλαρίνα».

Ο «Πρόεδρος»

Υπαρχηγός του κυκλώματος ήταν ο αρχηγός του 48χρονου και ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος». Δραστηριοποιούνταν στην ναυτιλία και συγκεκριμένα στην μεταφορά πετρελαίου.

Η δομή του κυκλώματος

Ο «Πούτιν» είχε δημιουργήσει ένα απόλυτα δομημένο δίκτυο με αχυρανθρώπους και εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Το γραφείο από το οποίο γινόταν ο υπηρεσιακός σχεδιασμός και η επιτήρηση των εγκαταστάσεων μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης ήταν στα Άνω Λιόσια.

Ρόλο κλειδί είχαν οι μεσάζοντες, που λάμβαναν πολύ αυξημένα μέτρα προστασίας με θωρακισμένα αυτοκίνητα, ενώ στις μετακινήσεις τους είχαν συνοδούς ασφαλείας.

Η καρέκλα με τον Πούτιν

Στις εγκαταστάσεις του κυκλώματος βρέθηκε μεταξύ άλλων μία καρέκλα, στην πλάτη της οποίας εμφανίζεται το πρόσωπο του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρόκειται για την καρέκλα στην οποία καθόταν ο 48χρονος αρχηγός που είχε το παρατσούκλι «Πούτιν».

Πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ έχουν μπει οι αγορές τουλάχιστον 7 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε βόρεια και νότια προάστια και σε νησιά. Όλα τα μεταβίβαζαν σε στενά συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να μην φαίνεται τίποτα στο όνομά τους.

Ταυτόχρονα ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναμένεται να γίνει και δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

«Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι κωδικές ονομασίες

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας -κωδικές λέξεις-:

Επιχειρησιακά οχήματα ως «Κινέζος» , «πορτοκαλί» .

, . Αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο» .

. Αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια» , καθώς και

, καθώς και λέξεις όπως «γαϊδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου αστυνομικού

Ανάμεσα στους 13 κατηγορούμενους είναι και ένας αστυνομικός, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληκτρολογούσε πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που του έδινα τα μέλη του κυκλώματος. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι μόνο το Νοέμβριο του 2025 έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του αμειβόταν με 500 ευρώ τον μήνα.

Πάνω από 7 εκατ. ευρώ το ύψος των διαφυγόντων φόρων

Τα κατασχεθέντα

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν στις 06-07/02/2026 σε περιοχές της Αττικής, της Μαγνησίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων καθώς και γραμμή θερμικής επεξεργασίας και κοπής καπνού, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά μηχανήματα, για αυτόν τον σκοπό (βιομηχανικός αεροσυμπιεστής, γεννήτριες, σιγαροποιητική μηχανή αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή τσιγαροποίσης και συλλέκτη τελάρων, μηχανή πακεταρίσματος αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή πακεταρίσματος, σελοφανέζα και γκρουπαζιέρα, 6 περονοφόρα και 12 παλετοφόρα).

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14.438.040 τεμάχια τσιγάρων, 20,04 τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού, 1.218.082 ευρώ, 24.000 ελβετικά φράγκα και 16.050 ντίρχαμ, 42 χρυσές λίρες, υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, 2 περίστροφα, 4 τυφέκια και καραμπίνες, 22 γεμιστήρες, 1.642 φυσίγγια και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, 190 κινητά τηλέφωνα, 21 Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών), 17 αυτοκίνητα και 10 φορτηγά, 3 επικαθήμενα οχήματα, 21 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας, μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων, όπως χάρτινων αναπτυγμάτων (ετικέτες) πακέτων για συσκευασία τσιγάρων, αναπτύγματα χαρτοκιβωτίων – box για την αποθήκευση 500 πακέτων τσιγάρων, έκαστο χαρτοκιβώτιο (box, sticks φίλτρων τσιγάρου, μπιτόνια υγρής κόλλας, πομπίνες αλουμινόχαρτου ασημί/χρυσού χρώματος, πρόσφορου για χρήση στην παραγωγή πακέτων τσιγάρων, κύλινδροι ζελατίνας πρόσφορης για την περιτύλιξη δεκάδας πακέτων τσιγάρων («στέκας»), φιλτράκια, πομπίνες (ρολά) χάρτινου λαιμού πακέτου τσιγάρων, τελάρα μεταφοράς τεμαχίων τσιγάρων, ρολά κ.ά.

Ακόμη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις, εικονικό τιμολόγιο και δελτίο αποστολής εταιρείας, το οποίο θα χρησιμοποιείτο για την παράδοση 14 παλετών λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε αποθήκη της οργάνωσης, με παραλήπτη εταιρεία στην Σλοβακία, καθώς και πίνακας ζωγραφικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.