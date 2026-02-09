Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λάος, μετά την απόφαση δικαστηρίου να επιβάλει μόλις 95 λίρες Αγγλίας (ή 108 ευρώ) πρόστιμο σε υπαλλήλους ξενώνα, που σέρβιραν τα ποτά τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε έξι τουρίστες, μεταξύ των οποίων και μια Βρετανίδα δικηγόρο.

Τα θύματα δηλητηριάστηκαν από αλκοόλ νοθευμένο με μεθανόλη, το οποίο καταναλώθηκε στον ξενώνα Nana Backpacker Hostel τον Νοέμβριο του 2024. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν η 28χρονη Βρετανίδα δικηγόρος Σιμόν Γουάιτ, καθώς και οι Αυστραλές Χόλι Μπόουλς και Μπιάνκα Τζόουνς, και οι δύο μόλις 19 ετών.

«Μυστική δίκη» και πρόστιμα μόλις 95 λιρών

Οι πατέρες των δύο Αυστραλών κοριτσιών δήλωσαν εξοργισμένοι, υποστηρίζοντας ότι αποκλείστηκαν πλήρως από τη δικαστική διαδικασία, η οποία διεξήχθη χωρίς καμία ενημέρωσή τους.

Στις 28 Ιανουαρίου, δέκα άτομα που εργάζονταν στον ξενώνα κρίθηκαν ένοχοι για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση. Σε όλους επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή και πρόστιμο μόλις 95 λιρών ο καθένας. Μετά την παρέλευση 20 ημερών για άσκηση έφεσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να τους δοθούν άδειες εξόδου ώστε να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Δεν αναμένεται να απαγγελθούν περαιτέρω κατηγορίες για τους θανάτους των Χόλι και Μπιάνκα, αν και ένας άνδρας που συνδέεται με το αποστακτήριο παραγωγής του ποτού ενδέχεται να αντιμετωπίσει ξεχωριστή δίωξη.

Η τραγική ιστορία της Βρετανίδας δικηγόρου

Η Σιμόν Γουάιτ, από το Ορπίνγκτον του νοτιοανατολικού Λονδίνου, πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία λίγες ημέρες μετά την κατανάλωση του νοθευμένου ποτού. Αρχικά πίστεψε πως υπέφερε απλώς από βαρύ hangover, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Γουάιτ εργαζόταν ως συνεργαζόμενη δικηγόρος σε μεγάλη αμερικανική νομική εταιρεία στο Λονδίνο και ταξίδευε στο Λάος με τη φίλη της Μπεθάνι Κλαρκ, η οποία επίσης ήπιε το ποτό αλλά τελικά επέζησε.

«Νομίζαμε ότι ήταν απλώς hangover»

Η Κλαρκ περιέγραψε ότι είχαν περάσει τη μέρα κάνοντας tubing σε ποτάμι και το βράδυ κατανάλωσαν σφηνάκια που αναμείγνυαν με Sprite.

«Ήπιαμε πέντε ή έξι ο καθένας. Το επόμενο πρωί δεν νιώθαμε καλά, αλλά νομίσαμε ότι ήταν απλώς hangover. Ήταν όμως αλλιώτικο – κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε.

Παρά τα συμπτώματα, συνέχισαν τις δραστηριότητές τους, πήγαν στη Blue Lagoon και ξαναέκαναν καγιάκ, χωρίς να έχουν δυνάμεις ούτε να κολυμπήσουν ή να φάνε — σημάδια που αργότερα έμαθαν πως αποτελούν πρώιμα συμπτώματα δηλητηρίασης από μεθανόλη.

Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο – και το μοιραίο τέλος

Καθ’ οδόν προς τον επόμενο προορισμό τους, η Κλαρκ λιποθύμησε, ενώ η Γουάιτ έκανε συνεχώς εμετούς. Μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, το οποίο η Κλαρκ χαρακτήρισε «πολύ κακό», καθώς οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, μιλώντας αρχικά για τροφική δηλητηρίαση.

Η κατάσταση της Γουάιτ χειροτέρευσε και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση και υπέστη κρίσεις. Σε κάποιο σημείο οι γιατροί έδιναν 70% πιθανότητες ανάρρωσης.

Η μητέρα της, Σου Γουάιτ, έφτασε στο Λάος τη στιγμή που η κόρη της οδηγούνταν επειγόντως στο χειρουργείο εγκεφάλου. Παρά την επέμβαση, προκλήθηκε νέα αιμορραγία και οίδημα. Τα αποτελέσματα που επιβεβαίωναν τη δηλητηρίαση από μεθανόλη έφτασαν δύο εβδομάδες αργότερα — όταν πλέον η Σιμόν είχε πεθάνει.

Οικογένειες: «Αισθανόμαστε ανήμποροι»

Οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν ότι έμαθαν για την απόφαση του δικαστηρίου μέσω άλλων οικογενειών θυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία και όχι από τις κυβερνήσεις τους. Υποστηρίζουν ότι πλέον δεν έχουν καμία δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαιοσύνη, καθώς δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο Λάος και εξαρτώνται αποκλειστικά από τη διπλωματική παρέμβαση των κρατών τους.

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις οικογένειες και έχει καταστήσει σαφές στις αρχές του Λάος ότι αναμένει πλήρη λογοδοσία.

Ο ξενώνας έχει στο μεταξύ επαναλειτουργήσει με διαφορετικό όνομα.

