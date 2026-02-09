Ανδρουλάκης: Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα… Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

«Είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης και καταλήγει με την επισήμανση: «Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα τιμά για πρώτη φορά επίσημα φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση καθιέρωσης του εορτασμού ελήφθη ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO και αποτελεί ιστορική αναγνώριση της γλώσσας που υπήρξε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Η ανάρτηση Ανδρουλάκη

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα…

Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε.

Η γλώσσα είναι εργαλείο δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού, γι’ αυτό και οφείλουμε:

– να στηρίξουμε τη σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας και στον απόδημο ελληνισμό μέσω διαδραστικών τεχνικών μάθησης δια ζώσης ή ψηφιακά.

– να ενισχύσουμε δημόσιες και ψηφιακές βιβλιοθήκες,

– να προωθήσουμε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, με έμφαση στη δημιουργία & στη συμμετοχή.

– να υποστηρίξουμε τη διεθνή διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας μέσω συνεργασιών και ψηφιακών εργαλείων.

– να αξιοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση, τη μετάφραση και την ψηφιακή διάχυση της γνώσης.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα.

Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές».