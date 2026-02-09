Ανδρουλάκης: Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα… Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

«Είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης και καταλήγει με την επισήμανση: «Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα τιμά για πρώτη φορά επίσημα φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση καθιέρωσης του εορτασμού ελήφθη ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO και αποτελεί ιστορική αναγνώριση της γλώσσας που υπήρξε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Η ανάρτηση Ανδρουλάκη

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα

Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε.

Η γλώσσα είναι εργαλείο δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού, γι’ αυτό και οφείλουμε:

– να στηρίξουμε τη σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας και στον απόδημο ελληνισμό μέσω διαδραστικών τεχνικών μάθησης δια ζώσης ή ψηφιακά.

– να ενισχύσουμε δημόσιες και ψηφιακές βιβλιοθήκες,

– να προωθήσουμε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, με έμφαση στη δημιουργία & στη συμμετοχή.

– να υποστηρίξουμε τη διεθνή διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας μέσω συνεργασιών και ψηφιακών εργαλείων.

– να αξιοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση, τη μετάφραση και την ψηφιακή διάχυση της γνώσης.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα.

Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:49 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Απάντηση Βενιζέλου στην κυβέρνηση: Θέλει να διορθώσει το άρθρο 86, αφού πρώτα το καταστρατήγησε

Ένα νέο πολιτικό μέτωπο άνοιξε, όπως δείχνουν τα γεγονότα, για την κυβέρνηση, αυτό με τον Ευάγ...
18:08 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων» – Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάν...
16:37 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Πυρετός» εργασιών στο πρώην «στρατηγείο» της ΝΔ στη Ρηγίλλης που μετατρέπεται σε έπαυλη – Δείτε φωτογραφίες

Τέλος εποχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Αθήνας. Το ιστορικό νεοκλασικό της Ρηγ...
16:08 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Κεραμέως στον Realfm 97,8: Έχουμε ρεκόρ μείωσης της ανεργίας – Τι είπε για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την υπόθεση Παναγόπουλου

«Έχουμε ένα ρεκόρ μείωσης της ανεργίας, είμαστε στο 7,5%» τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινω...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα