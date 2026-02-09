Νορβηγία: Έρευνες της εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος σε διαμέρισμα για την υπόθεση Επστάιν – Κατηγορίες εις βάρος της Μόνα Γιουλ και του συζύγου της

Οι νορβηγικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στο πλαίσιο της υπόθεσης που συνδέεται με τα αποκαλούμενα «αρχεία Επστάιν», με την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος Økokrim να έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος της πρώην πρέσβειρας της Νορβηγίας, Μόνα Γιουλ, και του συζύγου της, πρώην κορυφαίου διπλωμάτη Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν.

Η Γιουλ κατηγορείται για βαριά διαφθορά, ενώ ο Ρεντ-Λάρσεν κατηγορείται για συνέργεια σε βαριά διαφθορά, σύμφωνα με την TV2.

Έφοδος σε πολυτελές διαμέρισμα στο Frogner

Κατόπιν δικαστικής απόφασης, η Økokrim πραγματοποίησε τη Δευτέρα έρευνα σε πολυτελές διαμέρισμα στην περιοχή Frogner του Όσλο. Το διαμέρισμα είχε πωληθεί στο ζευγάρι το 2018 από τον εφοπλιστή Μόριτς Σκάουγκεν, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι η πώληση δεν ήταν εκούσια.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στα νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να έπαιξε κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Το ακίνητο πωλήθηκε έναντι 14 εκατομμυρίων κορωνών, ποσό που –σύμφωνα με τις αρχές– αντιστοιχεί περίπου στο 50% της πραγματικής αγοραίας αξίας.

Ο Σκάουγκεν δήλωσε στην TV2 ότι δεν επιθυμεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο πως οι σχετικές πληροφορίες «προκύπτουν από τα έγγραφα που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές».

Η Økokrim επιβεβαίωσε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε κατοικία προσώπου–μάρτυρα.

Μακρά έρευνα και εμπλοκή κορυφαίων πολιτικών προσώπων

«Έχουμε ανοίξει έρευνα για να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Πρόκειται για μια εκτενή και, όπως φαίνεται, μακροχρόνια διαδικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της Økokrim, Πολ Λένσετ.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών έχει δεσμευτεί να συνδράμει την έρευνα.

Τα έγγραφα των αμερικανικών αρχών αναφέρουν επίσης ότι δευτερεύοντα ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να είχαν και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μπόργκε Μπρέντε.

Σύμφωνα με την TV2, το διαμέρισμα έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Γενς Στόλτενμπεργκ και τη σύζυγό του, ενώ το 2016 είχε φιλοξενήσει και τη σημερινή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χόιρε, Ίνε Έρικσεν Σόρεϊντε.

Παραίτηση της Μόνα Γιουλ

Η Μόνα Γιουλ είχε τεθεί σε αναγκαστική άδεια την προηγούμενη εβδομάδα και την Κυριακή παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβειρας της Νορβηγίας στην Ιορδανία και το Ιράκ.

Η Økokrim διερευνά επίσης κατά πόσο το ζευγάρι έχει λάβει και άλλα οφέλη λόγω των θέσεών του, ενώ έρευνα έχει ανοίξει και σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην επικεφαλής της επιτροπής Νόμπελ, Τόρμπιορν Γιάγκλαντ.

Πηγή: TV2