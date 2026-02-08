Νορβηγία: Παραιτήθηκε γνωστή διπλωμάτης για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταιν

Η πρεσβευτής της Νορβηγίας στην Ιορδανία, Μόνα Γιουλ, υπέβαλε την παραίτησή της μετά την έναρξη έρευνας για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταιν, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών. Η είδηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη χώρα, καθώς η Γιουλ είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Έιντε δήλωσε πως «είναι μια απόφαση ορθή και απαραίτητη». Όπως τόνισε, οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Έπσταιν αποκάλυψαν «ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης». Ο ίδιος επεσήμανε ότι η διπλωμάτης πήρε την απόφαση έπειτα από συζητήσεις με το υπουργείο Εξωτερικών.

Η εμπλοκή της υπόθεσης και τα νέα στοιχεία

Η Μόνα Γιουλ υπήρξε μία από τις σημαντικές διπλωμάτες στις μυστικές ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το όνομά της περιλαμβάνεται μεταξύ των Νορβηγών που εμφανίζονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταιν, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Τα καθήκοντά της είχαν ήδη ανασταλεί προσωρινά από τη Δευτέρα, προκειμένου να διερευνηθούν οι πληροφορίες σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις της με τον Έπσταιν.

Οι οικονομικές συναλλαγές με τον Έπσταιν

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζέφρι Έπσταιν, που αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, είχε μεταβιβάσει 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, Τέργε Ροντ-Λάρσεν, επίσης διπλωμάτη που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Όσλο.

Ο Έιντε διευκρίνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Γιουλ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των συναλλαγών τους.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της Γιουλ

Μιλώντας εκ μέρους της πελάτισσάς του, ο δικηγόρος Τόμας Σκιέλμπρεντ ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η Γιουλ παραιτήθηκε «επειδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται την εμποδίζει να ασκήσει με υπεύθυνο τρόπο τα καθήκοντά της» και αποτελεί «τεράστια πηγή στρες για την ίδια και την οικογένειά της».

Οι ευρύτερες επιπτώσεις στη Νορβηγία

Η υπόθεση Έπσταιν έχει επηρεάσει και άλλους πολιτικούς και βασιλικούς κύκλους της Νορβηγίας. Ανάμεσά τους ο Μπόργκε Μπρέντε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ (1996-1997), εις βάρος του οποίου διεξάγεται έρευνα για διαφθορά.

Η στάση της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, βρίσκεται επίσης μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται στα έγγραφα της αμερικανικής δικαιοσύνης. Σε δήλωσή της την Παρασκευή τόνισε ότι «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία.