Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο βόρειο Λίβανο, αυξήθηκε σε 15, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, την Δευτέρα.

Άλλα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency. Η πολιτική άμυνα του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα άτομο υπέστη τραύμα από πυροβολισμό. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν γύρω από τον κρατήρα όπου είχε καταρρεύσει το κτίριο και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, μετά την κατάρρευση.

Το εξαώροφο κτίριο διαμερισμάτων στη φτωχή συνοικία Bab Tabbaneh κατέρρευσε το απόγευμα της Κυριακής. Οι κάτοικοι της Τρίπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου, διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για την αμέλεια της κυβέρνησης και την κακή υποδομή.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστες στην Τρίπολη λόγω των κακών προδιαγραφών κατασκευής, αλλά το περιστατικό της Κυριακής προκάλεσε ιδιαίτερη οργή λόγω του υψηλού αριθμού θυμάτων.

Εκκένωση διπλανών κτιρίων

Τα γύρω κτίρια στην περιοχή εκκενώθηκαν από φόβο ότι και αυτά θα μπορούσαν να υποστούν δομικές ζημιές. Πάντως σύμφωνα με το Reuters, δεν κατέρρευσε ένα κτίριο, αλλά δύο εφαπτόμενα.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Ιμάντ Χάρις, τόνισε ότι οι ομάδες διάσωσης διέσωσαν οκτώ ανθρώπους που εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ, στην Τρίπολη, πόλη που βρίσκεται στον Βόρειο Λίβανο.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα 2 κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους. Οι αρχές δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης και να λάβουν νομικά μέτρα εναντίον των υπευθύνων.