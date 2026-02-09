Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός ζητά θεσμική μεταρρύθμιση για να λήξει το αδιέξοδο των Βρυξελλών έπειτα από 600 ημέρες ακυβερνησίας

Σε θεσμική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της περιφέρειας των Βρυξελλών-Πρωτεύουσας καλεί ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, καθώς η περιοχή παραμένει χωρίς πλήρως λειτουργική εκτελεστική εξουσία εδώ και περισσότερες από 600 ημέρες, σε μια κρίση άνευ προηγουμένου που, όπως τονίζει, προκαλεί διεθνή αμηχανία και πλήττει τη φήμη της χώρας.

«Αυτό βλάπτει την εικόνα του Βελγίου», δήλωσε ο Φλαμανδός συντηρητικός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο ραδιόφωνο RTBF. «Όπου κι αν πάω, στην Ευρώπη ή αλλού, όλοι με ρωτούν: “Τι στο διάολο συμβαίνει;”», πρόσθεσε, μιλώντας στα γαλλικά. «Η θεσμική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Δίγλωσσο κοινοβούλιο και θεσμικό αδιέξοδο

Στη δίγλωσση περιοχή της περιφέρειας των Βρυξελλών- Πρωτεύουσας, το τοπικό κοινοβούλιο των 89 εδρών αποτελείται από δύο γλωσσικές ομάδες: τη γαλλόφωνη (72 έδρες) και την ολλανδόφωνη (17 έδρες). Κάθε ομάδα καλείται πρώτα να σχηματίσει τη δική της πλειοψηφία, πριν ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για έναν συνολικό κυβερνητικό συμβιβασμό.

«Προσπαθήστε να εξηγήσετε την πολιτική κατάσταση στις Βρυξέλλες σε έναν ξένο και θα σας κοιτάξει σαν να είστε τελείως τρελός», σχολίασε σκωπτικά ο ντε Βέβερ.

Παγωμένα έργα και δημοσιονομική ασφυξία

Ελλείψει πλήρως λειτουργικής κυβέρνησης, η περιφέρεια στερείται σαφούς δημοσιονομικής πορείας, παρά το υψηλό επίπεδο χρέους της. Πολλά επενδυτικά έργα έχουν ανασταλεί, ενώ το πάγωμα των επιδοτήσεων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο μεγάλο μέρος του μη κερδοσκοπικού και πολιτιστικού τομέα.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το καθεστώς της περιφέρειας διέπεται από νόμο του 1989, ο οποίος δεν προβλέπει τη δυνατότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τη θέσει υπό εποπτεία για τη διαχείριση των οικονομικών της. «Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα το είχα ήδη κάνει», είπε. «Αν ξοδεύονται άσκοπα χρήματα εδώ, εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να το εξηγήσω στην Ευρώπη. Κάθε προσπάθεια που δεν καταβάλλεται, οι άλλες περιφέρειες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγκάζονται να την αντισταθμίσουν».

Το Βέλγιο, χώρα εξοικειωμένη με μακρές πολιτικές διαπραγματεύσεις, είχε ήδη βιώσει την περίοδο 2010-2011, 541 ημέρες χωρίς πλήρως λειτουργική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, το σημερινό αδιέξοδο σε επίπεδο ομόσπονδης περιφέρειας χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως κάτι εντελώς πρωτοφανές.

