Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός ζητά θεσμική μεταρρύθμιση για να λήξει το αδιέξοδο των Βρυξελλών έπειτα από 600 ημέρες ακυβερνησίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός ζητά θεσμική μεταρρύθμιση για να λήξει το αδιέξοδο των Βρυξελλών έπειτα από 600 ημέρες ακυβερνησίας
Ο Βέλγος Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ © EPA/OLIVIER MATTHYS

Σε θεσμική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της περιφέρειας των Βρυξελλών-Πρωτεύουσας καλεί ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, καθώς η περιοχή παραμένει χωρίς πλήρως λειτουργική εκτελεστική εξουσία εδώ και περισσότερες από 600 ημέρες, σε μια κρίση άνευ προηγουμένου που, όπως τονίζει, προκαλεί διεθνή αμηχανία και πλήττει τη φήμη της χώρας.

«Αυτό βλάπτει την εικόνα του Βελγίου», δήλωσε ο Φλαμανδός συντηρητικός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο ραδιόφωνο RTBF. «Όπου κι αν πάω, στην Ευρώπη ή αλλού, όλοι με ρωτούν: “Τι στο διάολο συμβαίνει;”», πρόσθεσε, μιλώντας στα γαλλικά. «Η θεσμική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Δίγλωσσο κοινοβούλιο και θεσμικό αδιέξοδο

Στη δίγλωσση περιοχή της περιφέρειας των Βρυξελλών- Πρωτεύουσας, το τοπικό κοινοβούλιο των 89 εδρών αποτελείται από δύο γλωσσικές ομάδες: τη γαλλόφωνη (72 έδρες) και την ολλανδόφωνη (17 έδρες). Κάθε ομάδα καλείται πρώτα να σχηματίσει τη δική της πλειοψηφία, πριν ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για έναν συνολικό κυβερνητικό συμβιβασμό.

«Προσπαθήστε να εξηγήσετε την πολιτική κατάσταση στις Βρυξέλλες σε έναν ξένο και θα σας κοιτάξει σαν να είστε τελείως τρελός», σχολίασε σκωπτικά ο ντε Βέβερ.

Παγωμένα έργα και δημοσιονομική ασφυξία

Ελλείψει πλήρως λειτουργικής κυβέρνησης, η περιφέρεια στερείται σαφούς δημοσιονομικής πορείας, παρά το υψηλό επίπεδο χρέους της. Πολλά επενδυτικά έργα έχουν ανασταλεί, ενώ το πάγωμα των επιδοτήσεων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο μεγάλο μέρος του μη κερδοσκοπικού και πολιτιστικού τομέα.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το καθεστώς της περιφέρειας διέπεται από νόμο του 1989, ο οποίος δεν προβλέπει τη δυνατότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τη θέσει υπό εποπτεία για τη διαχείριση των οικονομικών της. «Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα το είχα ήδη κάνει», είπε. «Αν ξοδεύονται άσκοπα χρήματα εδώ, εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να το εξηγήσω στην Ευρώπη. Κάθε προσπάθεια που δεν καταβάλλεται, οι άλλες περιφέρειες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγκάζονται να την αντισταθμίσουν».

Το Βέλγιο, χώρα εξοικειωμένη με μακρές πολιτικές διαπραγματεύσεις, είχε ήδη βιώσει την περίοδο 2010-2011, 541 ημέρες χωρίς πλήρως λειτουργική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, το σημερινό αδιέξοδο σε επίπεδο ομόσπονδης περιφέρειας χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως κάτι εντελώς πρωτοφανές.

Πηγή: AFP / Le Figaro

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα