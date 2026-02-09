Διαμαντοπούλου στον Realfm 97,8: Είμαστε σε δύσκολη φάση στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αλλά βλέπω διέξοδο

Για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και την υπόθεση Παναγόπουλου μίλησε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Για τα ελληνοτουρκικά η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «ο διάλογος πρέπει να είναι συνεχής και ο φόβος για πιθανή επιδιαιτησία του Τραμπ, κάνει σοβαρή την ανάγκη για ανοιχτούς διαύλους με την Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία συνεχώς μεγαλώνει το καλάθι των διεκδικήσεών της και ότι η Ελλάδα επιμένει σταθερά στο θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι χωρίς κινδύνους αυτή η συνάντηση και πρέπει να σταθμίσει ο Πρωθυπουργός πολύ καλά τις δηλώσεις που θα γίνουν – και να έχουν συμφωνηθεί- μετά τις συναντήσεις τους. Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν προσδοκίες, ούτε μικρές απλά διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους».

Για τη δήλωση Σαμαρά ότι θα έπρεπε να ακυρωθεί η συνάντηση, η κα Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «οι προκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες και όταν ο κ. Σαμαράς έκανε συναντήσεις. Οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν έχουν σταματήσει εδώ και 10ετίες. Ανάλογα με την περίοδο παίρνουν και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Η δική μας η εκτίμηση είναι, ναι μεν ανοιχτοί δίαυλοι αλλά πάρα πολύ καλή προετοιμασία των δηλώσεων μετά τις συναντήσεις για να μη μας περιμένουν αρνητικές εκπλήξεις. Αυτό είναι ευθύνη που βαρύνει απολύτως τον Πρωθυπουργό».

Για τον Σμήναρχο

«Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε όλους μας. Να μην έχουμε την αφέλεια ότι η Κίνα είναι μία δύναμη πολιτισμική που μας συνδέουν απλά δεσμοί και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να θυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2025 είχαν συλληφθεί 4 Κινέζοι να φωτογραφίζουν την αεροπορική βάση στην Τανάγρα. Με τη σύλληψη του Σμηνάρχου συμπίπτει και η σύλληψη Κινέζων στη Γαλλία για κατασκοπεία. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Κίνα δεν θέλει μόνο μία οικονομική «εισβολή» σε όλες τις ηπείρους αλλά μπαίνουν πια και χαρακτηριστικά στρατιωτικής δύναμης με μεγάλη ένταση» υποστήριξε η κα Διαμαντοπούλου.

Η πρόσκληση Τραμπ στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Είναι πολύ σημαντικό να μην αποδυναμώνουμε τον ΟΗΕ και μάλιστα με τόσο προκλητικό τρόπο, δηλ. να γίνεται ένα «παραμάγαζο» εκτός ΟΗΕ. Επίσης, η δεύτερη θέση αρχής που είναι πολύ σημαντική για την τελική απόφαση, είναι να υπάρχει μια συνεκτική θέση της Ε.Ε. για να συνταχθούμε» είπε αρχικά η κα Διαμαντοπούλου και συνέχισε:

«Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες έχει πάει η πρόσκληση. Η Ελλάδα καλό είναι να ενσωματώσει τη στρατηγική της σε μια συνεκτική στρατηγική της Ε.Ε. Αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ επικίνδυνο και για το μέλλον μας να αποσχιστούμε από την Ε.Ε. και να κάνουμε μία κίνηση που είναι κόντρα στη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών. Αν η Ε.Ε. πει όχι να πει και ο Πρωθυπουργός».

Για τη ΓΣΕΕ και την υπόθεση Παναγόπουλου

«Είναι πολύ στενόχωρη και δυσάρεστη ιστορία και προκαλεί προβλήματα σε όλο το πολιτικό σύστημα» σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Όπως είπε, «βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχει και το θέμα της λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να επιβάλει τι θα ψηφίσουν οι παρατάξεις. Η ΓΣΕΕ δεν είναι μόνο μια ιστορία εσωκομματική, αλλά το ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι τελείως αναγκαίο στη χώρα. Υπάρχει κι ένα τρίτο θέμα: επειδή έγινε και μια συζήτηση για το θέμα της Διαύγειας, έχουμε καταθέσει μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση αναδιάρθρωσης της Διαύγειας που αφορά στην ανάρτηση όλων των οικονομικών δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις υπεργολαβίες. Πρέπει όλα πια να είναι στη Διαύγεια και αυτό να κατοχυρωθεί και Συνταγματικά».

«Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στον συνδικαλιστικό τομέα και πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές» πρόσθεσε η ίδια.

Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ

«Είμαστε σε δύσκολη φάση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αλλά βλέπω διέξοδο» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου και συμπλήρωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει πολύ καθαρό το πόσο παραγωγική είναι η αντιπολίτευση. Ένα κόμμα μπορεί να έχει εκρηκτική αντιπολίτευση, μπορεί να έχει μία θεσμική αντιπολίτευση, μπορεί να έχει μία προγραμματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κινήσεις που έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του ελληνικού λαού, όπως έγινε με τα funds και τα δάνεια για την πρώτη κατοικία και βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ που φωνάζει. Αυτό έχει γίνει και με τις τράπεζες και τη στέγαση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση, την οποία οφείλει πια και εκεί πρέπει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του να κάνει γνωστό στον κόσμο ότι αφού ως αντιπολίτευση μπορούμε να κάνουμε αυτά, ως κυβέρνηση μπορούμε να φέρουμε πολιτική αλλαγή. Η επικοινωνία είναι μια ολόκληρη στρατηγική, ένας σχεδιασμός που θα μας οδηγήσει κοντά στον κόσμο σε μια εποχή που δεν γίνεται να επικοινωνούμε μόνο μέσα από τα social και την τηλεόραση. Ο λόγος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αφορά στον κόσμο και όχι ένα μικρό κομμάτι».