Γιορτάζεται για πρώτη φόρα η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

Με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας, η Ελλάδα τιμά για πρώτη φορά επίσημα φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως υπενθυμίζει, «η απόφαση καθιέρωσης του εορτασμού ελήφθη ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO και αποτελεί ιστορική αναγνώριση της γλώσσας που υπήρξε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Πλέον, η ελληνική γλώσσα θα εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, την ημέρα που τιμούμε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό».

Η διαχρονική δύναμη της ελληνικής γλώσσας

Ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει πως «η ελληνική γλώσσα εκτείνεται σε περισσότερα από τρία χιλιάδες έτη αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής χρήσης». Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, πρόσθεσε, «έθεσε τις βάσεις και διαμόρφωσε θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του δικαίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Η ορολογία ελληνικής προέλευσης, όπως επισήμανε, «παραμένει το κύριο λεξιλόγιο της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας», επιβεβαιώνοντας τη νοηματική δύναμη και το οικουμενικό εύρος της ελληνικής σκέψης.

Από τα ομηρικά έπη στους νομπελίστες ποιητές

Η ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί φορέα ταυτότητας, γνώσης, παραδόσεων και αξιών και «συνδέει όλες τις φάσεις της μακράς ιστορίας του Ελληνισμού». Από τα ομηρικά έπη και τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, μέχρι την Καινή Διαθήκη και τη σύγχρονη εποχή των νομπελιστών Σεφέρη και Ελύτη, η γλώσσα μας έχει διαμορφώσει πολιτισμούς και εποχές.

Οι ελληνικές λέξεις που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο

Ο υπουργός σημειώνει ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί μέσο με το οποίο οι Έλληνες «εκφράζουμε τόσο θετικές όσο και αρνητικές έννοιες, οι οποίες διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο». Λέξεις όπως παράδεισος, άγγελος, φιλανθρωπία, αρμονία, ευφορία, μελωδία, αλλά και χάος, τυραννία, τραγωδία, φοβία, πανδημία, είναι πλέον παγκόσμια κατανοητές και συνδέουν πολιτισμούς και λαούς.

Η γλώσσα ως εργαλείο σκέψης και δημιουργίας

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελληνική γλώσσα «μας βοηθά να βάλουμε τις ιδέες και τις σκέψεις μας σε τάξη – από τον μικρόκοσμο έως τον μακρόκοσμο – και να τις αναλύουμε με λογική, μαθηματικά και τεχνολογία». Παράλληλα, «μας ωθεί να δημιουργούμε πρότυπα, να αντιστεκόμαστε στα στερεότυπα και να επιδιώκουμε την τελειότητα».

«Η γλώσσα μας μάς χάρισε τα εργαλεία της ανάλυσης, της σύνθεσης, της θεωρίας, της στρατηγικής και της πρόγνωσης, ώστε να λύνουμε προβλήματα, αινίγματα και μυστήρια», σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η έκφραση του συναισθήματος και της γνώσης

Όπως πρόσθεσε, «η ελληνική γλώσσα μάς βοηθά να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, το πάθος και τον ενθουσιασμό. Μας επιτρέπει να αποδίδουμε το δέος μας για τον κόσμο, να περιγράφουμε το σύμπαν, την ύβρη και τη νέμεσι, οδηγώντας μας στην αριστοτέλεια κάθαρση».

Επιπλέον, «μας βοηθά να μιλάμε για ό,τι είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας: το οξυγόνο, την ατμόσφαιρα, το οικοσύστημα, την οικολογία και την κλιματική κρίση που απειλεί τον πλανήτη».

Οι ελληνικές λέξεις στη σύγχρονη εποχή

Ο υπουργός υπενθυμίζει πως ακόμα και σήμερα, οι όροι που χρησιμοποιούνται για ζητήματα της παγκόσμιας εποχής «αποδίδονται με ελληνικές λέξεις, όπως οι υβριδικές απειλές, τα κρυπτονομίσματα και η ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Όταν οι λαοί επιδιώκουν συνέργειες και συνεργασίες, «ο διάλογος και η διπλωματία είναι τα εφόδιά μας». Και όταν επιχειρούμε να πείσουμε, «χρησιμοποιούμε το τρίπτυχο λόγος – ήθος – πάθος, τους τρεις πυλώνες της αρχαίας ρητορικής πειθούς».

«Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας»

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τιμούμε τη γλώσσα που μας έδωσε όχι μόνο τις λέξεις, αλλά και τις έννοιες πάνω στις οποίες χτίστηκε η κοινή μας αντίληψη για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας. Και αυτή την ψυχή θα κρατήσουμε αναλλοίωτη στους αιώνες.»

Και καταλήγει τονίζοντας πως «η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο η ημέρα της ελληνικής γλώσσας· είναι η παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας».