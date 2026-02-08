Βρετανία: Ο Στάρμερ αγωνίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο του Εργατικού Κόμματος μετά την αποχώρηση του ΜακΣουίνι, αλλά του λείπει το «δεξί του χέρι»

Ο Κιρ Στάρμερ, στη Βρετανία, προσπαθεί να επαναβεβαιώσει τον έλεγχο στο κόμμα του, αφού αποδέχθηκε την παραίτηση του στενότερου συμβούλου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, εν μέσω οργής για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Μετά από μέρες πίεσης λόγω του σκανδάλου, ο αποχωρών Διευθυντής Προσωπικού στην Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε την Κυριακή ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για τη συμβουλή του να στείλει τον Μάντελσον στην Ουάσινγκτον, παρά τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Επσταϊν, η οποία ο ΜακΣουίνι παραδέχτηκε ότι υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στο Εργατικό Κόμμα και στην ίδια την πολιτική, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι σύμμαχοι του Στάρμερ ελπίζουν ότι η αποχώρηση ενός από τους πιο ισχυρούς και διχαστικούς συμβούλους των Εργατικών τα τελευταία χρόνια θα βοηθήσει να εκτονωθεί η αυξανόμενη οργή των βουλευτών για την ηγεσία του – και να κρατήσει πιθανούς αντιπάλους μακριά. Ωστόσο, η απώλεια του ανθρώπου που θεωρείτο ο αρχιτέκτονας της ανόδου του Στάρμερ στην εξουσία, αποτελεί μεγάλο πλήγμα. Τώρα η προσοχή στρέφεται ξανά στην απόφαση του πρωθυπουργού να διορίσει τον Μάντελσον.

Ο εγκέφαλος της ανασυγκρότησης

Ο ΜακΣουίνι θεωρείται εδώ και καιρό ο «εγκέφαλος» της ανασυγκρότησης ή, όπως έβλεπαν κάποιοι, της αναγέννησης του Εργατικού Κόμματος, και είχε εκστρατεύσει για να το μετατρέψει σε κόμμα που θα μπορούσε να εκλεγεί ξανά. Του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η συντριπτική νίκη των Εργατικών στις τελευταίες εκλογές.

Υπέστη μεγάλη πίεση ο διευθυντής του επιτελείου του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, για κάποιο χρονικό διάστημα. Ήταν κάπως σαν «αλεξικέραυνο» για την πολιτική ένταση. Ο ΜακΣουίνι παραδέχεται ότι ήταν καθοριστικός στον διορισμό του Μάντελσον στην Ουάσινγκτον – μια κίνηση που από τότε έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση στην πρωθυπουργία του Στάρμερ.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν η αποχώρηση του ΜακΣουίνι θα μειώσει την ένταση γύρω από αυτήν την πολιτική διαμάχη ή αν αφού θα μείνει χωρίς «αλεξικέραυνο» ο πρωθυπουργός, η διαμάχη θα τον πλήξει απευθείας.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι κατά τον διορισμό του Μάντελσον, πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν μια καλή επιλογή, δεδομένης της ανάγκης για κάποιον με διπλωματική ικανότητα στην Ουάσινγκτον μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία – και οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν ότι ο Μάντελσον τα κατάφερνε καλά.

Ωστόσο, οι εξαιρετικές αποκαλύψεις που προέκυψαν, για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν έχουν αλλάξει προφανώς την εικόνα.

Παρά την εκλογική πλειοψηφία του, ο Στάρμερ, έχει επισκιαστεί από τις αναταράξεις στην Ντάουνινγκ Στριτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνησή του είναι σχετικά νέα κυβέρνηση, αλλά οι αναταράξεις γύρω της μοιάζουν με αυτές που θα συνδέαμε με το τέλος της θητείας ενός πρωθυπουργού.

Χαμηλό προφίλ

Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ δημοσίως, και μέχρι σχετικά πρόσφατα υπήρχαν λίγες φωτογραφίες του σε κυκλοφορία. Ωστόσο, είναι απολύτως κεντρικός στο έργο του Στάρμερ και στον τρόπο που λειτουργεί το επιτελείο του πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ξεκίνησε την καριέρα του προσπαθώντας να επαναφέρει τον έλεγχο της σκληρής Αριστεράς στο Λάμπεθ, στο νότιο Λονδίνο, και στη συνέχεια δημιούργησε ένα think tank που αντιτίθετο στην αριστερή στροφή του κόμματος υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Διηύθυνε την επιτυχημένη εκστρατεία του Στάρμερ για την ηγεσία των Εργατικών το 2020 και ήταν διευθυντής εκστρατείας του κόμματος για τις γενικές εκλογές του 2024, πριν αναλάβει το ρόλο του προσωπάρχη στοπρωθυπουργικό γραφείο, μετά την αποχώρηση της Σου Γκρέι.

Θεωρείται ότι ήταν καθοριστικός στην πίεση προς τον Στάρμερ να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση σε θέματα μετανάστευσης και εγκληματικότητας, ως μέρος στρατηγικής για διεύρυνση της απήχησης του κόμματος μετά τη συντριπτική ήττα του, το 2019.

Ωστόσο, αυτή η ισχυρή θέση τον είχε κάνει από καιρό «φόβητρο» για βουλευτές της αριστερής πτέρυγας.

Τα 4 προβλήματα του Στάρμερ χωρίς το «δεξί του χέρι»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βασιζόταν στο ένστικτο του ΜακΣουίνι. Τώρα «αντιμετωπίζει την καταιγίδα, αφού τον χάνει. Δεν θα ήταν πρωθυπουργός χωρίς τον Μόργκαν. Αναρωτιέμαι αν θα παραμείνει για πολύ», λέει μια πηγή των Εργατικών, στο BBC.

Θα υπάρξει τεράστια συζήτηση για την αποχώρηση του ΜακΣουίνι τις επόμενες μέρες – αλλά αυτό είναι σημαντικό πέρα από τη σαπουνόπερα για τέσσερις βασικούς λόγους.

Πρώτον, ο πρωθυπουργός βασιζόταν πάρα πολύ στα πολιτικά ένστικτα του ΜακΣουίνι.

Δεύτερον, ο ΜακΣουίνι ήξερε πώς να κερδίζει και ήταν κεντρικός στην αναδόμηση των Εργατικών μετά την ήττα του 2019.

Τρίτον, η απώλεια ενός ζωτικού συμμάχου δείχνει πόσο βαθιά είναι τα προβλήματα του Στάρμερ. Ο ΜακΣουίνι ήταν ένα από τα τελευταία του «όπλα» για να κρατήσει τους επικριτές του μακριά.

Τέταρτον, μια τέτοια παραίτηση φέρνει αναστάτωση, ειδικά όταν η κυβέρνηση ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι επικριτές του Στάρμερ έχουν κερδίσει μια «μάχη», οπότε τι γίνεται τώρα;

Επιπλέον η ίδια η παραίτηση προκαλεί αναταράξεις. Ήταν ξαφνική. Το πρωί της Κυριακής δύο πηγές ανέφεραν ότι αυτό δεν ήταν στο σχέδιο και τίποτα δεν θα άλλαζε. Και ο ανώτερος υπουργός Πατ ΜακΦάντεν είπε ακόμη ότι δεν υπήρχε «κανένα νόημα» να τον απομακρύνουν, στον αέρα.

Όμως το απόγευμα ακόμη και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου υπέστησαν σοκ. Είχαν πιστέψει τον ΜακΦάντεν.