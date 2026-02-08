Super League: Επέστρεψε στην κορυφή η ΑΕΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Super League: Επέστρεψε στην κορυφή η ΑΕΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, καθώς επικράτησε με 4-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε σε μια άνετη νίκη, που της επέτρεψε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο και την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα, σε ένα ματς που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4
  • Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0
  • Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
  • ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
08:23 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Super Bowl LX: O Bad Bunny μετέτρεψε το μεγαλύτερο show σε μάθημα αμερικανικής ιστορίας – Τα πολιτικά μηνύματα που έκαναν έξαλλο τον Τραμπ

Σε μια σκηνή που συνήθως ανήκει αποκλειστικά στο θέαμα, ο τραγουδιστής Bad Bunny μετέτρεψε το ...
02:45 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ράφα Μπενίτεθ: «Νίκη που δίνει πίστη, αυτοπεποίθηση και βαθμολογική ώθηση»

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας του Ολυμπιακού...
02:30 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό: «Δεν γίνεται να κερδίζουμε όλα τα ντέρμπι»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 0-1 από τ...
23:04 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Πράσινη «απόδραση» από το Καραϊσκάκη

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα