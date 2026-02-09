Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το κομμωτήριο της Πύλου, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) όταν ένας 25χρονος επιτέθηκε σε κουρέα, επειδή… δεν του άρεσε το κούρεμα.

Ο 25χρονος δράστης που συνελήφθη, περίμενε τον κουρέα έξω από την επιχείρηση, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Όταν ο 51χρονος κουρέας βγήκε έξω, ο 25χρονος τον εξύβρισε αλλά και του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο 25χρονος προκάλεσε φθορές και στο όχημα του 51χρονου, όταν αποχώρησε.

Ο κουρέας απέφυγε τα χειρότερα επειδή κάποια στιγμή έπεσε το γκλομπ από τα χέρια του δράστη, και τότε βρήκε την ευκαιρία να απομακρυνθεί απο το σημείο.

«Έχω πάθει σοκ – Έχω μώλωπες στο χέρι και στο πόδι»

«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, έχω μώλωπες, στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό.

«Εγώ με τον άνθρωπο αυτόν, τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δυο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε» είπε ο κουρέας για τον 25χρονο και συνέχισε: «Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε… Τον είδα ότι ήτανε λίγο περίεργος… Οκ, πλήρωσε, έφυγε. Γύρισε έπειτα από λίγο, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά, γιατί δεν είχα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πελάτη».

«Τότε με πλησίασε. Τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο. Του λέω “Τι συμβαίνει;”. Βγάζει το καπέλο και μου λέει; “Πώς με κούρεψες έτσι;”. “Πώς σε κούρεψα ρε φίλε” του λέω. Βάζει το καπέλο, γυρίζει και μου λέει την εξής φράση: “Ρε π… έχεις και παιδί”. Βγάζει το χέρι πίσω απ’ το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το ‘χε κρυμμένο δεν ξέρω αυτό το πράγμα (σ.σ. το γκλοπ), βγάζει ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, του τραβάει ένα τίναγμα -από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο- κι άρχισε και με κοπανούσε» περιέγραψε ο κουρέας.

«Αν είχε όπλο πάνω του, θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουνε ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα» πρόσθεσε.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Κάμερα ασφαλείας της περιοχής έχει καταγράψει την επίθεση καρέ – καρέ. Στο βίντεο διακρίνεται ο 51χρονος πλησιάζει και τότε ο 25χρονος, βγάζει το γκλοπ και αρχίζει τα χτυπήματα. Με το δεξί του χέρι σηκωμένο, σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τα χτυπήματα, ο κομμωτής τρέχει για να γλιτώσει.

Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον 25χρονο

Ο 25χρονος συνελήφθη απο άνδρες της ΕΛΑΣ για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών.