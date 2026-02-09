Κόντρα Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κόντρα Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και την ποινική δίωξη για απείθεια, που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον συνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «φραπέ», γιατί όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλή που διερεύνησε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Λαζαρίδης: Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη

Η ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» αποτελεί συνέχεια σχετικής πρότασης των μελών της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε σε μία πρώτη ανάρτησή του ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Θυμίζω ότι τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι συγκαλύπτουμε! Τώρα τι έχουν να πουν;» ρωτά ο κ. Λαζαρίδης.

 

Σε επόμενη ανάρτησή του στο “Χ”, ο Μακάριος Λαζαρίδης προσθέτει:

«Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη! Ας μας πει κάτι το ΠΑΣΟΚ για ”γαλάζιες ακρίδες” να γελάσουμε μέχρι δακρύων!»

 

ΠΑΣΟΚ σε Λαζαρίδη: «Σας ευχαριστούμε για το “ιδιοφυές” tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της ΝΔ»

Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε αναπάντητες τις αναρτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη, ευχαριστώντας τον για το «”ιδιοφυές” tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της ΝΔ».

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, που με ”υπερηφάνεια” εκστόμισε την τουρκική προπαγάνδα και τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό της γείτονος μέσα στο Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να αποκαταστήσει τα πράγματα, κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ,.

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ”μαύρο χρήμα” με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας», λέει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Δεν θα ξεχάσουν τα super cars των στελεχών σας. Δεν θα ξεχάσουν ότι στην εξεταστική επιτροπή επιχειρηματολογούσατε πολιτικά για να μην προσαχθεί βίαια ο ”Φραπές”, όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της. Δεν θα ξεχάσουν την ”ξεκούραση βλέποντας μπαλίτσα” υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι μέλους της οικογένειας του ”Φραπέ” -που κατά τα άλλα δεν γνώριζαν- σε ένα διάλειμμα της προεκλογικής τους εκστρατείας το 2024 στην Κρήτη. Δεν θα ξεχάσουν τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις στη Βουλή, όπου αντί να ψηφίζουν οι παρόντες βουλευτές, ψήφιζαν … οι κούτες με τις επιστολές για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί σας όπως ζητούσε η Δικαιοσύνη… ”γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό αποφασίσαμε” όπως διατυμπάνιζε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Σας ευχαριστούμε, πάντως, για το ”ιδιοφυές” tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

