Έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα: Το συγκινητικό βίντεο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους

Αλεξάνδρα Νίκα
Φωτογραφία: Instagram/alexandra.nika

Γονείς για δεύτερη φορά θα γίνουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το χαρμόσυνο νέο δημοσιοποίησε η σύζυγος του τραγουδιστή, μέσα από ένα πολύ συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα είχαν γνωριστεί στην εκπνοή του 2022. Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, ενώ πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση τον Ιανουάριο του 2024. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους κυκλοφόρησε η είδηση πως η σύντροφος του τραγουδιστή είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Ο γιος τους ήρθε στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024, γεμίζοντας τις ζωές των γονιών του με ευτυχία.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Σεπτέμβριο βάπτισαν το παιδί τους, που πήρε το όνομα Βασίλης.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα με ένα βίντεο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, αποκάλυψε πως είναι έγκυος.

Στο βίντεο, βλέπουμε μερικές πολύ τρυφερές στιγμές από την ζωή της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού, μαζί με τον ενός έτους γιο τους. Στο τελευταίο πλάνο εμφανίζεται η ευτυχισμένη μητέρα με φουσκωμένη κοιλίτσα, την οποία ο μικρός Βασίλης φιλάει τρυφερά.

