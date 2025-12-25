Αλεξάνδρα Νίκα: Η εξομολόγηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Τι είπε για τον γιο τους

Σύνοψη από το

  • Η Αλεξάνδρα Νίκα παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στο περιοδικό Gala, μιλώντας για την πρώτη της συλλογή με πιτζάμες, τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη.
  • Η μητρότητα είναι κάτι μοναδικό για εκείνη, δηλώνοντας ευλογημένη και ξεχνώντας τις δυσκολίες με το βλέμμα, τα λογάκια και την αγκαλιά του γιου της.
  • Η απόφαση για μητρότητα σε νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή, ενώ τόνισε πως δεν βιώνει δύσκολα το να είναι σύζυγος ενός διάσημου τραγουδιστή, καθώς η καθημερινότητά τους είναι απλή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλεξάνδρα Νίκα

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε η Αλεξάνδρα Νίκα στο περιοδικό Gala, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής με πιτζάμες. Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό και την καθημερινότητα με τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη.

Πώς βιώνεις τη μητρότητα;

Είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα.

Θα μας μιλήσεις λίγο για τον μικρό σας;

Είμαι σίγουρα μια μαμά-κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει «γκολ!», να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου.

Η μητρότητα σε αρκετά νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή απόφαση;

Ναι, ήταν. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή.

Πώς περνάτε τον οικογενειακό σας χρόνο;

Με παιχνίδι και απλά πράγματα στο σπίτι. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι μεγαλώνει το παιδί μας μέσα σε αγάπη, φροντίδα και μια ήρεμη καθημερινότητα.

Είναι δύσκολο να είσαι σύζυγος ενός διάσημου τραγουδιστή;

Ειλικρινά δεν το βιώνω έτσι. Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι.

