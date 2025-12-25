Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε εφημερεύοντα νοσοκομεία τα Χριστούγεννα και κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Σύνοψη από το

  • Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε νοσοκομεία που εφημέρευαν, μαζί με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδου.
  • Η επίσκεψη είχε ως στόχο τη συμβολική στήριξη των εργαζομένων του ΕΣΥ και των ασθενών που βρίσκονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
  • Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, μοιράστηκαν γλυκά και αντηλλάγησαν ευχές, με τον υπουργό να τονίζει: «Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν.»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε νοσοκομεία που εφημέρευαν, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου.

Ο στόχος ήταν, όπως ανέφερε ο υπουργός, να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις αγορές τους στα καταστήμα...

ΔΥΠΑ: Έρχονται 2.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους σε δήμους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:26 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία

«Μόνο ένας δυνάστης θα άφηνε τον κόσμο να ταλαιπωρείται, θα είχε κλείσει τους δρόμους με στηθα...
14:44 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico για το 2025 – Ποια ήταν η ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Politico επιχειρεί να δοκιμάσει τις γνώσεις μας μέσα...
14:12 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΚΚΕ για αγρότες: Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να προβοκάρει τον αγώνα τους, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της

«Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα τ...
17:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας σε Αν. Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο

Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα