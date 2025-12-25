Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Σύνοψη από το

  • Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026, αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ μια σειρά επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 στους δικαιούχους.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει πλήθος επιδομάτων, όπως το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα γέννησης, μεταξύ άλλων.
  • Ορισμένα επιδόματα, όπως το επίδομα αναδοχής και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας, επιτρέποντας ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ:

  • Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής
  • Το επίδομα ομογενών
  • Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982
  • Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:
  • Το επίδομα αναδοχής
  • Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
  • Το επίδομα στέγασης
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Τα αναπηρικά επιδόματα
  • Τα έξοδα κηδείας
  • Το επίδομα γέννησης
  • Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Το επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Η προπληρωμή κάρτα

Υπενθυμίζεται πως μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ:

  • Το επίδομα αναδοχής
  • Το επίδομα γέννησης
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Δηλαδή οι δικαιούχοι  των παραπάνω  επιδομάτων μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο από το μέτρο αυτό εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν σε αγορά όπλων και σε τυχερά παίγνια.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις αγορές τους στα καταστήμα...

ΔΥΠΑ: Έρχονται 2.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους σε δήμους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τέλος χρόνου για την εξόφλησή τους – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Την Τετάρτη, 31η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας γι...
08:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποιους θα αφορά

Αυξάνεται από την 1η Απριλίου του 2026 το «ειδικό» επίδομα στήριξης από τη ΔΥΠΑ για εργαζόμενο...
07:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Με προσαύξηση κατά 75% θα υπολογισθούν οι αποδοχές των εργαζομένων που θα εργασθούν σήμερα 25 ...
20:37 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές της επόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συγκεκρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα