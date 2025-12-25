Χριστούγεννα στο βουνό: Το αδιαχώρητο στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν – Στα λευκά «ντύθηκε» η Αράχωβα και το Μιτσικέλι, χειμωνιάτικο σκηνικό στην Ήπειρο

Το Καϊμακτσαλάν, ένα από τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα της χώρας υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες για τα Χριστούγεννα από όλη την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Βόρα, «η προσέλευση είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια». Οι πίστες γέμισαν από λάτρεις του σκι και του snowboard, αλλά και από οικογένειες που θέλουν απλώς να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο.

Μάλιστα, δύο κορίτσια, σκιέρ στο Καϊμακτσαλάν είπαν τα κάλαντα στα Ποντιακά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στις γιορτινές αυτές μέρες.

«Σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το χιονοδρομικό στην Αράχωβα»

Την ίδια στιγμή, στα λευκά έχει ντυθεί και η Αράχωβα, με τον δήμαρχο Γιάννη Σταθά να τονίζει μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι: «Eίναι σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το χιονοδρομικό.

Έχει ανοίξει ήδη μια πίστα και κάνουν μαθήματα οι σχολές. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει κανονικά το χιονοδρομικό. Η Αράχωβα έχει γεμίσει με κόσμο».

Το Μιτσικέλι στα λευκά και χειμωνιάτικο σκηνικό στην Ήπειρο

Στα λευκά ντύθηκε το Μιτσικέλι και δεσπόζει από κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της στην περιοχή με συννεφιά, χαμηλές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα την παραμονή έντονη βροχόπτωση, ενώ στα ορεινά σημειώθηκαν χιονοπτώσεις που άλλαξαν πλήρως την εικόνα του τοπίου.

Το χιονισμένο βουνό κυριαρχεί στο οπτικό πεδίο κατοίκων και επισκεπτών, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Όσοι είχαν ονειρευτεί λευκά Χριστούγεννα μπορούν να τα απολαύσουν στα ορεινά της Ηπείρου, με λευκή μαγεία στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου. Αν και το ύψος του χιονιού δεν είναι ακόμη επαρκές για να ανοίξουν οι πίστες, είναι αρκετό για παιχνίδια στο χιόνι, βόλτες και στιγμές χαλάρωσης με ένα ζεστό ρόφημα ή φαγητό, απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό τοπίο.

Ασθενής χιονόπτωση καταγράφηκε και σε ορεινά χωριά του Ζαγορίου, όπως το Βραδέτο και η Λάιστα. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει προχωρήσει σε αποχιονισμούς και ρίψη αλατιού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα, ενώ όλες οι υπηρεσίες Περιφέρειας και Δήμων παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

