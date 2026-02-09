Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στον Γιάννη Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη μία συνέντευξη του Γιάννη Στάνκογλου. Σε αυτή, ο επιτυχημένος ηθοποιός εξέφρασε την άποψή του για τον Γιάννη Σμαραγδή ως σκηνοθέτη, καθώς και για τη νέα ταινία του «Καποδίστριας», εξηγώντας τον λόγο που δεν θα πάει να την δει στον κινηματογράφο.

Ο Γιάννης Σμαραγδής ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του για την αριστερά, αλλά και για τις δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου, και έδωσε τη δική του απάντηση.

«Υπήρξα αριστερός και έφυγα»

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Γιάννη Σμαραγδή «γιατί οι αριστεροί δεν γουστάρουν την ταινία», ο δημιουργός του «Καποδίστρια» απάντησε: «Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος και μπορεί να είναι ο πιο σοβαρός είναι ότι υπήρξα αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί, είσαι προδότης, γίνεσαι εχθρός, δεν είσαι αντίπαλος. Με αντιμετωπίζουν ως εχθρό πια εντελώς.

Εγώ γιατί έφυγα; Γιατί οι αξίες που αντιπροσωπεύουν, δεν είναι αληθινές. Άλλα λένε, άλλα πρεσβεύουν στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία λένε επίσης, δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας, που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε».

«Είναι ενάντια στην πατρίδα, ενάντια στα σύνορα και κυρίως είναι ενάντια στη θρησκεία, δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτή είναι η αριστερή θεωρία. Εγώ πιστεύω τα τελείως αντίθετα. Η Ελλάδα πρέπει να υπάρξει, να είναι ο φωτεινός φάρος για το μέλλον, οι ελληνικές αξίες είναι χρήσιμες όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για τον δυτικό πολιτισμό, για την ανθρωπότητα», συνέχισε.

Η απάντηση στον Γιάννη Στάνκογλου

Σχετικά με τις δηλώσεις του Γιάννη Στάνκογλου, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Και το κάνουν τώρα, που είναι λάθος τους, γιατί αυτό γυρίζει εναντίον τους. Δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι έχει συμβεί.

Όπως δεν ήθελαν να πιστέψουν και βοήθησαν να μην γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν ακόμα πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή, είναι δηλαδή άτρωτη. Φαίνεται το μέσα τους πρόσωπο με αυτό που κάνουν. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο».

