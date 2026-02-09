Χανιά: Ασυνείδητος οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του πεζή και την εγκατέλειψε

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά όταν σημειώθηκε τροχαίο με παράσυρση και θύμα μία πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.