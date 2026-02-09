Ηράκλειο: Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη βία σε βάρος γυναικών – Πάνω από 60 δικογραφίες μέσα σε 40 ημέρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο από τις αρχές του έτους. Τα στοιχεία των αρχών αποτυπώνουν μια “εκρηκτική” εικόνα, καθώς μέσα σε μόλις 40 ημέρες, οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος έχουν ξεπεράσει τις 60.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι μόνο σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου υπήρχαν έξι Αυτόφωρα από διαφορετικά περιστατικά που αφορούν πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, αλλά και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιών με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της μητέρας και γιου στο Ηράκλειο.

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των υποθέσεων

Οι δείκτες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το cretalive.gr, “καλπάζουν”, επιβεβαιώνοντας με τον χειρότερο τρόπο τη σοβαρή κοινωνική πίεση που αποτυπώνεται καθημερινά στα συμβάντα.

Τα περιστατικά αφορούν τόσο διαπροσωπικές όσο και καθαρά οικογενειακές σχέσεις, ενώ ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός υποθέσεων δοκιμάζει τις αντοχές του προσωπικού του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τα στελέχη του οποίου καλούνται να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων.

