ΗΠΑ: Δεν απολύθηκε ο εργάτης της Ford που αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ

Εργαζόμενος της Ford που ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «προστάτη παιδεραστών», κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρόεδρου των ΗΠΑ σε εργοστάσιο στο Μητροπολιτικό Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, τον περασμένο μήνα, θα διατηρήσει εντέλει τη δουλειά του, χωρίς να τιμωρηθεί, ανακοίνωσε το σωματείο των εργαζομένων.

Η αντιπρόεδρος του σωματείου «United Auto Workers» Λόρα Ντίκερσον επιβεβαίωσε ότι ο ο εργάτης Τόμας «Τι-Τζέι» Σαμπάλα, «δεν έχει κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα στον φάκελό του». Η Φορντ έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Sabula μετά το περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Τραμπ στο στο εργοστάσιο συναρμολόγησης F-150 στο Ντιτρόιτ.

«TJ, σε στηρίζουμε», είπε η Ντίκερσον κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Προγράμματος Κοινοτικής Δράσης της UAW. «Εκείνη την ημέρα υπήρχε στο εργοστάσιο ένας εργάτης που ως γνωστόν είπε στον κ. Τραμπ τι ακριβώς πιστεύει για αυτόν. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή είδαμε τι ακριβώς πιστεύει ο νυν πρόεδρος για τους εργαζόμενους και τον τρόπο με τον οποίο απάντησε – υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο», ανέφερε η αντιπρόεδρος του σωματείου.

«Ως μέλη της UAW, λέμε την αλήθεια στην εξουσία. Δεν προστατεύουμε απλώς τα δικαιώματά μας, τα ασκούμε», δήλωσε αργότερα η Ντίκερσον. «Έχουμε προκλήσεις και αγώνες μπροστά μας. Η αλληλεγγύη είναι αυτό που θα χρειαστεί για να κερδίσουμε πίσω αυτό που μας αξίζει», συμπλήρωσε.

Ένα βίντεο έδειχνε τον Πρόεδρο Τράμπ να επισκέπτεται το Rouge Center στο Ντίαρμπορν (η έδρα της Ford Motor Company) όταν ο Sabula φάνηκε να του φωνάζει «προστάτης παιδεραστών», αναφερόμενος προφανώς στον χειρισμό των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο κ. Τραμπ φάνηκε να του απαντάει «άντε γ…ου» και να δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο.

Μετά το περιστατικό, η UAW δήλωσε ότι εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο Sabula θα διατηρήσει τη θέση του.

Σε δήλωσή της στο CBS News Detroit τον περασμένο μήνα, η UAW Local 600, η ​​οποία εκπροσωπεί τον Sabula, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το εργατικό κίνημα δεν χτίστηκε με τη σιωπή. Χτίστηκε από εργαζόμενους που μίλησαν. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με το μέλος μας και θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματά του».

Ο κ. Τραμπ επισκέφθηκε το Μίσιγκαν τον Ιανουάριο για να απευθύνει ομιλία στην Οικονομική Λέσχη του Ντιτρόιτ και να περιηγηθεί στο εργοστάσιο της Ford στο Ντίαρμπορν. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του προέδρου από τότε που ήρθε στο Μητροπολιτικό Ντιτρόιτ τον Απρίλιο του 2025 για να γιορτάσει τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του.

Η εταιρεία Ford και ο Λευκός Οίκος δεν έκαναν κανένα σχόλιο σχετικά με τη μη απόλυση του εργαζομένου. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την περιήγηση του Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει «ατυχές» το συμβάν.

Σημειώνεται ότι διαδικτυακές εκστρατείες δωρεών υπέρ του Σαμπάλα είχαν ξεπεράσει τα 800.000 δολάρια, προτού να ανασταλούν.

Πηγές: Cbsnews, ΑΠΕ