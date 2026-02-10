Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά σε διυλιστήριο

Μια φωτιά που ξεκίνησε από μονάδα παραγωγής καυσίμων προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Μπαϊτζί στο Ιράκ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας έναν εργάτη και τραυματίζοντας άλλους 13, σύμφωνα με την αστυνομία, ιατρικές πηγές και το υπουργείο πετρελαίου της χώρας.

Οι μηχανικοί στο συγκρότημα διυλιστηρίων Baiji, περίπου 180 χλμ. βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν ότι είδαν τουλάχιστον ένα πτώμα. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πυρκαγιά δεν είχε καμία επίδραση στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Το υπουργείο πετρελαίου ανέφερε σε μεταγενέστερη δήλωσή του ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και προκλήθηκε κατά τη διάρκεια καθημερινών εργασιών συντήρησης.

Το διυλιστήριο Baiji, 200 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, υπέστη σοβαρές ζημιές σε μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες με τον ISIS στο παρελθόν. Μετά την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που είχε υποστεί, οι αρχές το έθεσαν σε επαναλειτουργία τον Φεβρουάριο του 2024.

Σημειώνεται ότι το Ιράκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο και οι πωλήσεις αργού πετρελαίου αποτελούν το 90% των εσόδων του προϋπολογισμού.

Πηγές: Reuters, Arabnews