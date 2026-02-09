Καλλιθέα: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για το κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των αστυνομικών

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε αναίσθητο από σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του παιδιού, ενώ, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπάρχουν ενδείξεις που επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καθοριστική υπήρξε η άμεση επέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι έδωσαν αγώνα δρόμου για να μεταφέρουν τη μικρούλα στο νοσοκομείο Παίδων μέσα σε μόλις 7 λεπτά, διανύοντας απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το enikos.gr, καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομείο το κοριτσάκι. Οι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που έφτασαν πρώτοι στην πλατεία Κύπρου όπου συνέβη το περιστατικό και προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, ανοίγουν τον δρόμο για το περιπολικό, σε μία προσπάθεια να μην χαθεί χρόνος που ήταν πολύτιμος για το μικρό κοριτσάκι. Με τις σειρήνες καλούν τους υπόλοιπους οδηγούς να κάνουν στην άκρη, ώστε να περάσει το περιπολικό με το παιδί.

Δείτε το βίντεο από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο

Οι μαρτυρίες των αστυνομικών – «Το παιδί δεν ανταποκρινόταν»

«Οι περίοικοι φώναζαν, μας πλησίασαν και μας έλεγαν ότι ένα παιδάκι έχει πνιγεί. Πρώτη μας μέριμνα ήταν να σώσουμε το παιδί, δεν είχες ζωτικές ενδείξεις στην αρχή, ξεκινήσαμε τις πρώτες βοήθειες, έτσι όπως έχουμε μάθει και εκπαιδευτεί, έκανα ΚΑΡΠΑ, προσωπικά, για περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα, έβλεπα πως το παιδί δεν ανταποκρινόταν», ανέφερε ο αστυφύλακας Κωνσταντίνος Τρομπέτας.

Λίγο αργότερα πάρθηκε η απόφαση για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

«Το κάθε δευτερόλεπτο που χανόταν ήταν κρίσιμο. Αποφασίσαμε με την συγκατάθεση του πατέρα, να πάρουμε το ανήλικο και να πάμε στο Παίδων», σημείωσε ο αστυφύλακας Σταύρος Κουτουλάκος.

«Κατά τη διάρκεια της διαδρομή εγώ έκατσα πίσω (σ.σ. στο περιπολικό) και συνεχώς έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Κάποια στιγμή ανταποκρίθηκε, έβγαλε λίγο εμετό από το στόμα, αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά έχασε την επαφή» πρόσθεσε ο αστυφύλακας Κωνσταντίνος Τρομπέτας.

Η κατάσταση της υγείας του – Γιατί είναι αισιόδοξοι οι γιατροί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική, με τα δύο επόμενα εικοσιτετράωρα να είναι κρίσιμα. Ωστόσο οι γιατροί έχουν έναν λόγο να είναι αισιόδοξοι. Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν έχει οίδημα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με του γιατρούς, πρόκειται για θετική εξέλιξη και πιστεύουν πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το κεφάλι του κοριτσιού βρισκόταν στο παγωμένο νερό για αρκετή ώρα και αυτό βοήθησε το να μη δημιουργηθεί οίδημα.

Παρά την αισιοδοξία, οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς το παιδί υπέστη ανακοπή. «Μπορεί να εμφανίσει οίδημα τις επόμενες ημέρες», ανέφεραν στον ΑΝΤ1 οι γιατροί.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περιγραφή της κινητοποίησης του ιατρικού προσωπικού. Όπως ανέφερε η Κατερίνα Χαραλαμπάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Όταν οι γιατροί του Παίδων ενημερώθηκαν πως έφτασε στο νοσοκομείο το κοριτσάκι, κατέβηκαν σαν αλεξιπτωτιστές, τρέχοντας από τον 5ο όροφο στο ισόγειο, όπου είναι η αίθουσα ανάνηψης. Πάλευαν επί 50 λεπτά και ούτε στιγμή δεν εγκατέλειψαν και μόλις άκουσαν την καρδούλα της μικρούλας, χαμογέλασαν».

Από εκείνη τη στιγμή, το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, σε βαριά αλλά σταθερή κατάσταση.

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (08/02) στην Καλλιθέα, , περιέγραψε ο άνθρωπος που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για έναν εργαζόμενο σε εστιατόριο, κοντά στην πλατεία, ο οποίος μόλις άκουσε τις φωνές και αντιλήφθηκε τον πανικό που επικρατούσε, βγήκε έξω από το μαγαζί και πήγε στο σημείο για να βοηθήσει καθώς γνωρίζει ΚΑΡΠΑ.

«Είδα ένα τσούρμο ανθρώπων να τρέχει πάνω κάτω, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει στην αρχή. Είδα έναν άνθρωπο να κρατάει ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του, και προσπαθούσε να το αφήσει στο έδαφος. Τότε κατάλαβα ότι το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του» ανέφερε αρχικά.

«Υπήρχε άγχος, ένταση, και καταλαβαίνω ότι στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος. Προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, λέγοντας ψέματα ότι είμαι γιατρός για να μπορέσουν να με αφήσουν. Εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν αστυνομικοί» πρόσθεσε.

Όπως λέει ο εργαζόμενος, έχει κάνει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. «Γνωρίζω τα βασικά, μπορώ να κάνω ΚΑΡΠΑ. Στην αρχή μου έσπρωχναν τα χέρια, και τότε τους είπα ότι είμαι γιατρός, “σταματήστε”. Ξεκινάω ΚΑΡΠΑ, προσπαθώ ξανά και ξανά, και κάποια στιγμή το παιδί ξέρασε. Το γυρνάω στα πλάγια και έβγαλε υγρά από την μύτη. Πλησιάζω το αυτί μου για να ακούσω αν αναπνέει και προσπαθώ να μετρήσω σφυγμό. Δεν με αφήνουν, και πήγαν να το κουνήσουν, και τους είπα να το αφήσουν σε εμένα. Τότε ήρθαν οι αστυνομικοί, που έκαναν και εκείνοι ΚΑΡΠΑ, το πήραν στην αγκαλιά τους, και έφυγαν».

Το χρονικό

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, όταν κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν να το ψάχνουν στην πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός, προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί με το περιπολικό στο «Αγλαΐα Κυριακού».