Βρετανία: Στο πλευρό του Στάρμερ οι υπουργοί του μετά το αίτημα παραίτησης από τον επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Σκωτίας

Ο πρωθυπουργός στην Βρετανία, ο Σερ Κιρ Στάρμερ φαίνεται να έχει κερδίσει απόψε μια «αναστολή εκτέλεσης» παρά την οργή για το σκάνδαλο Mandelson, τους ισχυρισμούς ότι η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί και παρά την απαίτηση που διατύπωσε ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος της Σκωτίας ότι ο Στάρμερ πρέπει να παραιτηθεί.

Ο Ανάς Σαρουάρ, είπε ότι ζητεί την παραίτηση του Στάρμερ, επειδή οι «αποτυχίες» στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, έχουν συνέχεια «εδώ στη Σκωτία», η οποία όμως, όπως είπε, είναι «η πρώτη του αφοσίωση». «Πρέπει να σταματήσει η απόσπαση της προσοχής. Και η ηγεσία στο Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει», είπε ο Σαρουάρ.

Η επίθεση του Σκωτσέζου Εργατικού

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αποτυχίες στο κέντρο της Ντάουνινγκ Στριτ να σημαίνουν ότι οι αποτυχίες συνεχίζονται εδώ στη Σκωτία, επειδή οι εκλογές του Μαΐου δεν είναι χωρίς συνέπειες για τη ζωή των Σκωτσέζων.» Ο Σαρουάρ είπε ότι Στάρμερ πρέπει να μείνει μακριά από τις τοπικές εκλογές της Σκωτίας επειδή είναι πολιτικά τοξικός. Είπε ότι είναι «αξιοπρεπής άνθρωπος», αλλά ότι έχει κάνει «πάρα πολλά λάθη».

Η απάντηση Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός απέρριψε αμέσως την επίθεση, με έναν εκπρόσωπο του Γραφείου του να δηλώνει: «Ο Keir Starmer είναι ένας από τους τέσσερις μόνο ηγέτες του Εργατικού Κόμματος που έχουν κερδίσει ποτέ γενικές εκλογές. Έχει μια σαφή πενταετή εντολή από τον βρετανικό λαό να επιφέρει αλλαγές, και αυτό είναι που θα κάνει».

Η ιστοσελίδα της Ρέινερ

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Σαρουάρ, η εφημερίδα Guardian έφερε στο φως μία ιστοσελίδα, που φαινόταν να είναι για όσο διάστημα λειτούργησε ιστότοπος εκστρατείας της πρώην αναπληρώτριας πρωθυπουργού με στόχο την ανάληψη της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Καθώς η Άντζελα Ρέινερ θεωρείται από τους επικριτές του Στάρμερ, μετά την παραίτησή της από την κυβέρνηση, φάνηκε ότι αυτό θα ήταν το τελειωτικό πλήγμα του Στάρμερ.

Ωστόσο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η ιστοσελίδα είναι ψεύτικη, δεν έχει καμιά σχέση με την πρώην αντιπρόεδρο της Βρετανίας και ότι η Ρέινερ θα στραφεί νομικά εναντίον όσων της έφτιαξαν.

Από το σημείο εκείνο άρχισε να αλλάζει η τύχη του Στάρμερ, καθώς σταδιακά οι υπουργοί έκαναν δηλώσεις υποστήριξης στον αρχηγό τους. Μετά από περισσότερο από μια μέρα ασυνήθιστης σιωπής σχετικά με τα προβλήματα του Σε Κιρ, το Υπουργικό Συμβούλιο κινητοποιήθηκε τελικά για να στηρίξει τον ταλαιπωρημένο πρωθυπουργό.

Οι νευρικές αγορές

Οι αγορές έδειχναν όλο και περισσότερα σημάδια νευρικότητας ενόψει της αναταραχής στην κορυφή της κυβέρνησης, χωρίς να υπάρχει προφανής διάδοχος έτοιμος να αναλάβει τα ηνία. Η Άντζελα Ρέινερ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και κορυφαία υποψήφια για την αντικατάσταση του Κίρ Σταρμερ, εξέδωσε επίσης δήλωση υποστήριξης προς τον πρωθυπουργό.

«Το πρόσφατο σκάνδαλο γύρω από τον Πίτερ Μάντελσον και τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν συγκλονιστικό και απαιτεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το κόμμα μας να αντλήσουν διδάγματα και να αναλάβουν δράση. Ωστόσο, η χειρότερη δυνατή αντίδραση θα ήταν να παίξουμε κομματικά παιχνίδια ή παιχνίδια φατριών. Το Εργατικό Κόμμα μόλις άρχισε να αλλάζει τα πράγματα προς το καλύτερο… Καλώ όλους τους συναδέλφους μου να ενωθούν, να θυμηθούν τις αξίες μας και να τις εφαρμόσουν ως ομάδα. Ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου για να μας οδηγήσει προς αυτόν τον στόχο», είπε.

Ακολούθησαν δηλώσεις υποστήριξης προς τον Στάρμερ από τους υπουργούς, ενώ ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, προσπαθώντας να καταστείλει τις εικασίες ότι ο Σερ Κιρ θα μπορούσε απλά να αποχωρήσει νωρίτερα από την πρωθυπουργία, επέμεινε ότι ο επικεφαλής της Ντάουνινγκ Στριτ είναι «αισιόδοξος και σίγουρος» και «συγκεντρωμένος στην εργασία που έχει να κάνει».