H Κούβα ανακοίνωσε ότι έχει ξεμείνει από καύσιμα για αεροσκάφη για έναν μήνα – Η Air Canada ακυρώνει όλες τις πτήσεις προς Αβάνα

Η αεροπορική εταιρεία Air Canada ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς την Κούβα, αφού οι αρχές του νησιού δήλωσαν ότι τους τελείωσαν τα καύσιμα αεροπορίας, ως συνέπεια του αμερικανικού εμπάργκο πετρελαίου στη χώρα της Καραϊβικής.

Η αεροπορική εταιρεία, μία από τις δώδεκα που εξυπηρετούν το νησί, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τον επαναπατρισμό 3.000 πελατών. «Τις επόμενες ημέρες η αεροπορική εταιρεία θα πραγματοποιήσει πτήσεις χωρίς επιβάτες προς την Κούβα για να παραλάβει τους περίπου 3.000 πελάτες της που βρίσκονται ήδη εκεί και να τους φέρει πίσω», διευκρίνισε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Σημειώνεται ότι οι παραλίες της Κούβας αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για τους Καναδούς τουρίστες τον χειμώνα και μια από τις σημαντικότερες πηγές σκληρού συναλλάγματος της κυβέρνησης.

Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση της Κούβας χθες προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ότι αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα της Τρίτης δεν θα υπάρχουν πλέον καύσιμα για αεροσκάφη στο νησί, καθώς ο ανεφοδιασμός με κηροζίνη θα διακοπεί για έναν μήνα. Σύμφωνα με τη ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε χθες το βράδυ η Αβάνα, η έλλειψη θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου μέχρι τις 11 Μαρτίου. Το Σάββατο πάντως κορυφαίοι αξιωματούχοι υποστήριζαν ότι οι αερομεταφορές δεν θα επηρεαστούν από το σχέδιο χορήγησης καυσίμων με δελτίο, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Πέραν της Air Canada έχουν επίσης επηρεαστεί και άλλες αεροπορικές εταιρείες από μακρινές χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, η Γαλλία και η Ισπανία. Η κρίση ξέσπασε με γοργούς ρυθμούς λόγω της πολιτικής της Ουάσιγκτον να αναγκάζει την κυβέρνηση της Κούβας να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με εξέχουσες προσωπικότητες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ζητούν αλλαγή καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει κάθε χώρα που στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα με αυξημένους δασμούς, ισχυριζόμενες ότι η κυβέρνηση του νησιού αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τη Δευτέρα, η Κλαούντια Σάινμπαουμ, πρόεδρος του Μεξικού, επιτέθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «πολύ άδικη» πολιτική των ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να στραγγαλίσεις ένα έθνος με αυτόν τον τρόπο», είπε. Το Μεξικό απέστειλε 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο νησιωτικό έθνος που πλήττεται την Κυριακή και η Sheinbaum δήλωσε ότι το Μεξικό λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα» για να μπορέσει να στείλει πετρέλαιο στο νησί – αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Ιστορικά, η Κούβα βασιζόταν στη Βενεζουέλα για τα καύσιμα αεροσκαφών, όμως από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν οι ΗΠΑ μπλόκαραν τις εξαγωγές από το Καράκας, δεν έχει λάβει καθόλου αργό ή διυλισμένα προϊόντα από την κορυφαία σύμμαχό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η Κούβα δεν θα παραλάβει άλλο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και απείλησε να επιβάλει δασμούς στις χώρες που προμηθεύουν την Αβάνα.

Τέτοιου είδους ελλείψεις δεν είναι κάτι το πρωτοφανές για την Κούβα και πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη σχεδιάσει πώς θα τις αντιμετωπίσουν. Μια παρόμοια κρίση πέρυσι, καθώς και άλλες πρόσφατα, ανάγκασαν πολλές αεροπορικές εταιρίες να ανεφοδιάζονται σε τρίτες χώρες, όπως στον Παναμά, τις Μπαχάμες, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

Οι περισσότερες πτήσεις προς την Αβάνα έγιναν κανονικά χθες το πρωί, χωρίς καθυστερήσεις. Μια πρωινή πτήση της COPA προς τον Παναμά απογειώθηκε στην ώρα της ενώ αργότερα σήμερα αναμένονται πολλές πτήσεις της American Airlines.

