Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Την αντίθεσή του στην ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ επανέλαβε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή για επέκταση του εποικιστικού ελέγχου στη Δυτική Όχθη – «Βαθύτατη ανησυχία» Γκουτέρες

«H σταθερότητα στη Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και συνάδει με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το σχόλιο του Λευκού Οίκου έρχεται εν μέσω διεθνούς κατακραυγής μετά την ανακοίνωση νέων μέτρων από τον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, και τον υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, την Κυριακή, που επεκτείνουν τον ισραηλινό έλεγχο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Τα μέτρα διευκολύνουν επίσης τους Ισραηλινούς να αποκτήσουν γη για νέους οικισμούς, κάτι που είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οκτώ χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία καταδίκασαν την κίνηση του Ισραήλ σε δήλωση τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι «παράνομες ισραηλινές αποφάσεις και μέτρα στοχεύουν στην επιβολή παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι τα ισραηλινά μέτρα ήταν μια προσπάθεια «εδραίωσης της εποικιστικής δραστηριότητας και επιβολής μιας νέας νομικής και διοικητικής πραγματικότητας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιταχύνοντας έτσι τις προσπάθειες παράνομης προσάρτησής της και τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία συμμετείχαν επίσης στο αυξανόμενο κύμα παγκόσμιας κατακραυγής, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να δηλώνει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν «αποσταθεροποιητικές» και διαβρωτικές για τις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγές: Reuters, Aljazeera

