Προκαλεί ο Ομέρ Τσελίκ: Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και άφησε αιχμές για τον Δένδια

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (2/9) ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη, θέτοντας για ακόμη μία φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και αφήνοντας αιχμές για τον Νίκο Δένδια.

Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, και για το πόσο θα συζητηθεί το Κυπριακό ζήτημα κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο Τσελίκ απάντησε: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί. Φυσικά, πάντα λέγαμε ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά, όπως οι ειδήσεις για τον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν ή, όπως στην περίπτωση του Δένδια, οι εξτρεμιστικές δηλώσεις ενός μέλους του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου που στοχεύουν την Τουρκία… Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες. Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολύ καιρό η Ελλάδα προσπαθεί να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρασυρθεί από αυτό το ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει τώρα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβάλει σε τίποτα στην ασφάλεια της Ευρώπης ή στο μέλλον της Ευρώπης».

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın @omerrcelik basın toplantısı düzenliyor… https://t.co/FJ83ikDJWj — AK Parti (@Akparti) February 9, 2026

Επισημαίνοντας ότι η λύση σε αυτά τα προβλήματα δεν θα είναι να μετατραπεί η ελληνοκυπριακή πλευρά σε έδρα για άλλες χώρες, ο Τσελίκ δήλωσε: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της να προσκαλέσει οποιαδήποτε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει το παραμικρό πρόβλημα και εμπλέκεται σε έναν υπερβολικό αγώνα εξοπλισμών. Τίποτα από αυτά δεν θα είναι επωφελές, ούτε θα έχει νόημα. Η σωστή προσέγγιση είναι η επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αγώνα εξοπλισμών. Η απειλή της Τουρκίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν είναι καν αστείο. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να απέχει από αυτό».

«Καλή ευκαιρία η επίσκεψη Μητσοτάκη»

«Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία, μια καλή περίσταση και μια καλή πλατφόρμα για την ανάπτυξη διπλωματικών ικανοτήτων και την επίλυση προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τσελίκ, προσθέτοντας ότι η επέκταση της κλίμακας της διπλωματίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι προς το συμφέρον όλων.

«Ας γίνει το Αιγαίο Πέλαγος μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης».

«Αυτό που έχουμε πάντα υποστηρίξει είναι, πρώτον, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις. Δεύτερον, ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης. Πρέπει να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα βλάψουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα επιλυθούν στο πλαίσιο της διπλωματίας. Το κυπριακό ζήτημα είναι ήδη ένα από τα κύρια ζητήματα. Αυτό είναι που έχουμε πάντα υποστηρίξει. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την τουρκοκυπριακή υπόθεση σε κάθε πλατφόρμα. Η προστασία των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι εθνική μας υπόθεση. Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι επίσης υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας. Στέλνει τα σωστά μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα» ανέφερε ακόμη ο Τσελίκ.