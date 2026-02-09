Φαίδρα Δρούκα: «Είμαι επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς, έχω απελευθερωθεί πάρα πολύ φέτος»

Η Φαίδρα Δρούκα σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, μίλησε για το γεγονός πως είναι «επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς», δίνοντας παραδείγματα. Επιπλέον, εξήγησε πως πλέον προσπαθεί αυτό να το αλλάξει, τονίζοντας το πόσο κουραστικό ήταν.

Ακόμα, η ηθοποιός, η οποία εργάζεται πάνω από 30 χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, εξομολογήθηκε πως είναι ένας πολύ τακτικός άνθρωπος και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνει στα καμαρίνια που χρησιμοποιεί.

Σε ερώτηση για το αν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη ιεροτελεστία πριν από κάθε παράσταση, η Φαίδρα Δρούκα απάντησε: «Γενικά, επειδή είμαι επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς, έχω απελευθερωθεί πάρα πολύ φέτος».

«Παλαιότερα έβαζα το ίδιο κραγιόν όλη την σεζόν. Να βαφτώ ίδια, να μην αλλάξω σκιά, να πάω από την ίδια διαδρομή, τρελά πράγματα αυτά. Είναι πολύ κουραστικό. Τώρα βάζω διαφορετικά κραγιόν, γυρνάω από διαφορετικές διαδρομές… Ας πούμε προχθές μου έσπασε ένα σκουλαρίκι που φοράω στην παράσταση. Σε άλλη περίπτωση θα σκεφτόμουν ότι είναι γρουσουζιά. Τώρα πήγα και πήρα εκεί ένα που του έμοιαζε και είμαι τέλεια», πρόσθεσε.

«Με τα καμαρίνια έχω ένα θέμα»

Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι: «Είμαι τακτική. Με τα καμαρίνια έχω ένα θέμα, βάζω φυτά, χαλάκια, κάδρα, φωτογραφίες, χρώμα, μαξιλάρια, πόμολα για τα συρτάρια…».

«Φέτος άλλαξα γιατί δεν μου άρεσαν και άλλαξα και των άλλων τα πόμολα!», αποκάλυψε η καλλιτέχνις.