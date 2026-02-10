Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναβολή δίκης, μεταξύ αντιδίκων για υπόθεση παράσυρσης ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη εκδικαζόταν στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο, υπόθεση παράσυρση ανήλικου παιδιού, περίπου 10 ετών, έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Παπαναστασίου το 2022 και η δίκη αναβλήθηκε για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Βίντεο – ντοκουμέντο

Ωστόσο, μετά την αναβολή ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο απέναντι από το δικαστικό μέγαρο. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του emakedonia.gr, ο δράστης ρίχνει κάτω τον 62χρονο και συνεχίζει να τον χτυπά.

Το περιστατικό διακόπηκε με την παρέμβαση αστυνομικού που υπηρερούτουσε στο δικαστικό μέγαρο και μόλις είχε ολοκληρώσει την βάρδια του και ενός δικαστικού υπαλλήλου. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την πλευρά του 62χρονου, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρήματα για να τα βρουν εξωδικαστικά, αρνήθηκε και σύμφωνα με τον ίδιο για αυτό τον χτύπησαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
10:11 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ποιες αργίες έχουμε την Άνοιξη του 2026 και πότε πέφτουν

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (21-23/2) είναι προ των πυλών, και πολλοί το περιμένουν για ν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα