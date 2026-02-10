Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναβολή δίκης, μεταξύ αντιδίκων για υπόθεση παράσυρσης ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη εκδικαζόταν στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο, υπόθεση παράσυρση ανήλικου παιδιού, περίπου 10 ετών, έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Παπαναστασίου το 2022 και η δίκη αναβλήθηκε για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Βίντεο – ντοκουμέντο

Ωστόσο, μετά την αναβολή ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο απέναντι από το δικαστικό μέγαρο. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του emakedonia.gr, ο δράστης ρίχνει κάτω τον 62χρονο και συνεχίζει να τον χτυπά.

Το περιστατικό διακόπηκε με την παρέμβαση αστυνομικού που υπηρερούτουσε στο δικαστικό μέγαρο και μόλις είχε ολοκληρώσει την βάρδια του και ενός δικαστικού υπαλλήλου. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την πλευρά του 62χρονου, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρήματα για να τα βρουν εξωδικαστικά, αρνήθηκε και σύμφωνα με τον ίδιο για αυτό τον χτύπησαν.