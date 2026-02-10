Ποιες αργίες έχουμε την Άνοιξη του 2026 και πότε πέφτουν

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (21-23/2) είναι προ των πυλών, και πολλοί το περιμένουν για να ξεκουραστούν ή για να πραγματοποιήσουν κάποια εκδρομή στην εξοχή. Ωστόσο αν δεν είστε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε, καθώς και την Άνοιξη υπάρχουν αρκετές αργίες.

Μετά την Καθαρά Δευτέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 την Τετάρτη 25 Μαρτίου και φυσικά στο Πάσχα, το οποίο φέτος θα το γιορτάσουμε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Συγκεκριμένα φέτος το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου. Οι ημέρες-αργίας του Πάσχα είναι: η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και η Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Στην συνέχεια, η επόμενη αργία είναι η Εργατική Πρωτομαγιά (1 Μαΐου), η οποία φέτος πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο μέσα στο έτος.

Αναλυτικά όλες οι αργίες την άνοιξη του 2026 – Ημερολόγιο

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Παρασκευή 10 Απριλίου Μεγάλο Σάββατο: Σάββατο 11 Απριλίου

Σάββατο 11 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Κυριακή 12 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι