Καλλιθέα: Πώς χάθηκαν πολύτιμα λεπτά μέχρι να βρεθεί η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι – Τα νεότερα για την υγεία της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα κοριτσάκι, μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ έπαιζε σε πλατεία της Καλλιθέας. Από την Κυριακή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά τη δεκάλεπτη και πλέον παραμονή του στο νερό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια παρακείμενη καφετέρια στην πλατεία Κύπρου. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο, ενώ η μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της.

Όταν, έπειτα από λίγα, ωστόσο κρίσιμα, λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, και το αναζήτησαν σε άλλο σημείο της πλατείας, καθώς το σιντριβάνι δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Οι γονείς φέρεται πως χρειάστηκαν 3-4 λεπτά

Οι γονείς φέρεται πως χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε μέσα από το νερό και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, τα νέα είναι ενθαρρυντικά, μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη η 2χρονη, καθώς δεν εντοπίστηκε οίδημα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες -επί σαράντα λεπτά- των γιατρών να το επαναφέρουν.

Έγινε μαγνητική

Να σημειωθεί ότι χθες πραγματοποιήθηκε επίσης και μαγνητική τομογραφία στο παιδί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει πιο αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι θεράποντες γιατροί το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από ανα...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα