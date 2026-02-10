Καλλιθέα: Πώς χάθηκαν πολύτιμα λεπτά μέχρι να βρεθεί η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι – Τα νεότερα για την υγεία της

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα κοριτσάκι, μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ έπαιζε σε πλατεία της Καλλιθέας. Από την Κυριακή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά τη δεκάλεπτη και πλέον παραμονή του στο νερό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια παρακείμενη καφετέρια στην πλατεία Κύπρου. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο, ενώ η μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της.

Όταν, έπειτα από λίγα, ωστόσο κρίσιμα, λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, και το αναζήτησαν σε άλλο σημείο της πλατείας, καθώς το σιντριβάνι δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Οι γονείς φέρεται πως χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε μέσα από το νερό και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, τα νέα είναι ενθαρρυντικά, μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη η 2χρονη, καθώς δεν εντοπίστηκε οίδημα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες -επί σαράντα λεπτά- των γιατρών να το επαναφέρουν.

Έγινε μαγνητική

Να σημειωθεί ότι χθες πραγματοποιήθηκε επίσης και μαγνητική τομογραφία στο παιδί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει πιο αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι θεράποντες γιατροί το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.