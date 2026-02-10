Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε τις πόρτες του ενόψει εκλογών – Οι επιστροφές και οι μεταγραφές

Ένα ανοιχτό προσκλητήριο, χωρίς φίλτρα και χωρίς δεσμεύσεις, πέρα από αυτή της συστράτευσης στην προσπάθεια για «ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης», όπως την προσδιόρισε ο Κώστας Σκανδαλίδης, αποτελεί η χθεσινή παρουσίαση της επιτροπής συμπαράταξης – διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Το κόμμα ανοίγει τις πόρτες του σε στελέχη και προσδιορίζει ως κεντρικό στόχο την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, που θα διαμορφώσουν έναν κυρίαρχο αντίπαλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ενόψει των επόμενων εκλογών.

Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα αποτελούν μια πρώτη «μαγιά» για ανάπτυξη αντίστοιχων επιτροπών σε όλη τη χώρα και εκπέμπουν το μήνυμα ότι οι πόρτες ανοίγουν για όποιον επιθυμεί να συντονίσει το βήμα του σε αυτήν τη διαδικασία.

Από αρκετά κομματικά στελέχη η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε αυτό το προσκλητήριο, θεωρείται μονόδρομος, καθώς η δημοσκοπική στασιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η επιδίωξη να καταστεί το ΠΑΣΟΚ ο κεντρικός πόλος απέναντι στη Ν.Δ. στην πορεία προς τις εκλογές, είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η απόσυσπειρωτική ψήφος διαμαρτυρίας.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», κρίσιμη θεωρείται η χρονική συγκυρία, καθώς το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς το συνέδριο μπορεί να εμφανίσει κινητικότητα και δυναμική, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να κινείται πιο δραστήρια από τον Αλέξη Τσίπρα στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης του προοδευτικού πόλου.

Τα πρόσωπα

Το μωσαϊκό των ονομάτων αποτυπώνει το ανοιχτό προσκλητήριο: εν ενεργεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη που είχαν αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά είχαν σοβαρή παρουσία και συμβολή στο κόμμα την εποχή της παντοδυναμίας του, στελέχη που αποχώρησαν διαφωνώντας με τη μνημονιακή επιλογή και κατευθύνθηκαν κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και στελέχη που επιλέγουν να συντονίσουν τον βηματισμό τους με αυτή την προσπάθεια προερχόμενα από άλλους χώρους, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι Μάρκος Μπόλαρης, Νίκος Μαδεμλής, Γεωργία Γεννιά, Γιώργος Παπαμάρκου είχαν φύγει για τον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται και η Ζωή Καρκούλια, που είχε παλιά σχέση με το ΠΑΣΟΚ και θεωρείται πολύ ικανή σε οργανωτικά θέματα, αλλά και ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καραγιάννης, καθώς και ο Αντώνης Μαρκούλης, ενώ πρώην μέλος Κ.Σ. της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τζούλιαν Χάτζιου.

Από το Πράττω του Νίκου Κοτζιά προέρχεται ο Κώστας Καραχάλιος. Στο ΠΑΣΟΚ επανενεργοποιείται ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Ανδρέα Λοβέρδο στους Δημοκράτες.

Ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Γιάννης Πανούσης, ο οποίος ενεργοποιείται στην εν λόγω επιτροπή και έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια, αλλά έδειχνε να κινείται στον πολιτικό χώρο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού. Στην επιτροπή εκπροσωπείται η Ανανεωτική Αριστερά με τη συμμετοχή των Θόδωρου Μαργαρίτη και Γεράσιμου Γεωργάτου.

Παράλληλα, αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν περιορίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις τους ή είχαν σχεδόν αδρανοποιηθεί, επανακάμπτουν στο προσκήνιο, όπως ο Αλέκος Βούλγαρης, ο Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, η Ροδούλα Ζήση, η Μαρία Θεοχάρη, ο Γιώργος Σακελλίων, ο Γιώργος Τσακλίδης, ο Φώτης Χατζημιχάλης.

Πού στοχεύει η διεύρυνση

Ο Κώστας Σκανδαλίδης, που είναι ο επικεφαλής της προσπάθειας διεύρυνσης του κόμματος, εξήγησε ότι η διεύρυνση του χώρου «δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους, ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις.

Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα». Είναι μια αναφορά που στοχεύει στον κατευνασμό πιθανών αντιδράσεων από εσωτερικούς ανταγωνισμούς που μπορεί να πυροδοτήσουν η διαδικασία και το ανοιχτό προσκλητήριο. Άλλωστε, δεν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ ένθερμοι οπαδοί αυτού που είχε περιγραφεί από στελέχη, όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Κατρίνης, ως διεύρυνση χωρίς φίλτρα.

Ο γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, μίλησε για τη διαμόρφωση της μήτρας ενός μεγάλου ρεύματος, που θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, έστω και με μία ψήφο, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, περιέγραψε ένα κλίμα συ-σπείρωσης του δημοκρατικού κόσμου γύρω από το ΠΑΣΟΚ.