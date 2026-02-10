Αττική: Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε -μεταξύ άλλων- στην εξιχνίαση των δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών, που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο στην Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.

Οι κινήσεις των δύο εμπλεκομένων έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας των περιοχών. Οι δύο δράστες, τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, μετέβησαν με μοτοσυκλέτα έξω από πολυκατοικία στην Δάφνη, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας. Στην είσοδο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τον Άγιο Δημήτριο, και κατέληξαν έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας. Και εκεί με πανομοιότυπο τρόπο, τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα από τις εμπρηστικές επιθέσεις

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ και η σύλληψη του 20χρονου

Ακολούθησαν έρευνες της αστυνομίας και η ταυτοποίηση του 20χρονου ο οποίος- σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μετά τις επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα , εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το πρωί της Δευτέρας, συνελήφθη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.